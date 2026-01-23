НЕДОПУСТИМО: Украйна обвини български ученик в „нарушаване на териториалната цялост“ на страната заради олимпиада!

Украинското посолство и депутат от „Продължаваме промяната“ подадоха сигнал за посещение на българско дете в Крим, съобщи сайтът „Обективно„.

- Реклама -

Депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев обясни, че става въпрос за ученик от СУ „Сава Доброплодни“ в гр. Шумен, който е преминал едномесечно обучение в Ялта – на полуостров Крим.

Украинско посолство: Грижа за териториалната цялост

Украинското посолство изрази дълбока загриженост относно нарушаването на суверенитета на Украйна и подчерта, че посещението на ученика в Ялта подкрепя териториалните претенции на Русия. Според тях, ръководството на СУ „Сава Доброплодни“ е подкрепило неправомерното посещение, като дори публикувало информация за събитието на официалната си страница във Facebook. Посолството поиска от Министерството на образованието в България да предприеме проверка и превантивни мерки, като информира училищата за неприемливостта на каквито и да било връзки с руски окупационни власти.

Политически въпрос и депутатска реакция

Кристина Петкова от „Продължаваме промяната“ също е сезирала институциите чрез парламентарно питане, в което посочва, че СУ „Сава Доброплодни“ поддържа трайни връзки с руски образователни структури и редовно изпраща ученици за участие в руски конкурси и програми. Тя поиска проверка на случая и наказания на отговорните лица.

Депутатката цитира статия на Българското национално радио от 28 март 2025 г., според която ученици от СУ „Сава Доброплодни“ са спечелили първо място в конкурс в Москва, а петима от тях са участвали в лятно обучение в Русия през 2024 г.

Изисквания за прекратяване на руска пропаганда

Петкова настоява за конкретни мерки от Министерството на образованието, за да се предотврати разпространението на руска пропаганда в българските училища, с акцент върху професионалната подготовка и идеология на учениците.