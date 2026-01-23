НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 23.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          НЕДОПУСТИМО: Украйна обвини български ученик в „нарушаване на териториалната цялост“ на страната заради олимпиада!

          23 януари 2026 | 10:57 4382
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Украинското посолство и депутат от „Продължаваме промяната“ подадоха сигнал за посещение на българско дете в Крим, съобщи сайтът „Обективно„.

          - Реклама -

          Депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев обясни, че става въпрос за ученик от СУ „Сава Доброплодни“ в гр. Шумен, който е преминал едномесечно обучение в Ялта – на полуостров Крим.

          Украинско посолство: Грижа за териториалната цялост

          Украинското посолство изрази дълбока загриженост относно нарушаването на суверенитета на Украйна и подчерта, че посещението на ученика в Ялта подкрепя териториалните претенции на Русия. Според тях, ръководството на СУ „Сава Доброплодни“ е подкрепило неправомерното посещение, като дори публикувало информация за събитието на официалната си страница във Facebook. Посолството поиска от Министерството на образованието в България да предприеме проверка и превантивни мерки, като информира училищата за неприемливостта на каквито и да било връзки с руски окупационни власти.

          Чудовищно: Изтезаваха, убиха и запалиха син на украински зам.-кмет във Виена, извършителят е синът на… Чудовищно: Изтезаваха, убиха и запалиха син на украински зам.-кмет във Виена, извършителят е синът на…

          Политически въпрос и депутатска реакция

          Кристина Петкова от „Продължаваме промяната“ също е сезирала институциите чрез парламентарно питане, в което посочва, че СУ „Сава Доброплодни“ поддържа трайни връзки с руски образователни структури и редовно изпраща ученици за участие в руски конкурси и програми. Тя поиска проверка на случая и наказания на отговорните лица.

          Депутатката цитира статия на Българското национално радио от 28 март 2025 г., според която ученици от СУ „Сава Доброплодни“ са спечелили първо място в конкурс в Москва, а петима от тях са участвали в лятно обучение в Русия през 2024 г.

          Изисквания за прекратяване на руска пропаганда

          Петкова настоява за конкретни мерки от Министерството на образованието, за да се предотврати разпространението на руска пропаганда в българските училища, с акцент върху професионалната подготовка и идеология на учениците.

          Украинското посолство и депутат от „Продължаваме промяната“ подадоха сигнал за посещение на българско дете в Крим, съобщи сайтът „Обективно„.

          - Реклама -

          Депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев обясни, че става въпрос за ученик от СУ „Сава Доброплодни“ в гр. Шумен, който е преминал едномесечно обучение в Ялта – на полуостров Крим.

          Украинско посолство: Грижа за териториалната цялост

          Украинското посолство изрази дълбока загриженост относно нарушаването на суверенитета на Украйна и подчерта, че посещението на ученика в Ялта подкрепя териториалните претенции на Русия. Според тях, ръководството на СУ „Сава Доброплодни“ е подкрепило неправомерното посещение, като дори публикувало информация за събитието на официалната си страница във Facebook. Посолството поиска от Министерството на образованието в България да предприеме проверка и превантивни мерки, като информира училищата за неприемливостта на каквито и да било връзки с руски окупационни власти.

          Чудовищно: Изтезаваха, убиха и запалиха син на украински зам.-кмет във Виена, извършителят е синът на… Чудовищно: Изтезаваха, убиха и запалиха син на украински зам.-кмет във Виена, извършителят е синът на…

          Политически въпрос и депутатска реакция

          Кристина Петкова от „Продължаваме промяната“ също е сезирала институциите чрез парламентарно питане, в което посочва, че СУ „Сава Доброплодни“ поддържа трайни връзки с руски образователни структури и редовно изпраща ученици за участие в руски конкурси и програми. Тя поиска проверка на случая и наказания на отговорните лица.

          Депутатката цитира статия на Българското национално радио от 28 март 2025 г., според която ученици от СУ „Сава Доброплодни“ са спечелили първо място в конкурс в Москва, а петима от тях са участвали в лятно обучение в Русия през 2024 г.

          Изисквания за прекратяване на руска пропаганда

          Петкова настоява за конкретни мерки от Министерството на образованието, за да се предотврати разпространението на руска пропаганда в българските училища, с акцент върху професионалната подготовка и идеология на учениците.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Доц. Орманджиев за присъединяването на България към Съвета за мир: Правителството в оставка има правомощията на редовно

          Росица Николаева -
          Правителството в оставка има правомощията на редовно правителство, няма как да останем без изпълнителна власт. От тази гледна точна няма проблем с присъединяването на...
          Култура

          СКРЪБНА ВЕСТ! Почина писателят Калин Терзийски

          Никола Павлов -
          Почина писателят Калин Терзийски. Скръбната вест съобщи във "Фейсбук" неговият брат Светослав. "Приятели, вчера, на 22 януари, в 20:00 ч. почина моят брат Калин Терзийски. Една...
          Политика

          ДБ: Конституционният съд да се произнасе преди ратификацията за Борда на мира от парламента

          Росица Николаева -
          Позицията ни по повод изявлението на правителството, че следващата седмица ще внесат за ратификация в НС подписания документ за присъединяване на България към Борда...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions