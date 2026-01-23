Неучебен ден в Русе заради тежката зимна обстановка

Заледените улици и тротоари създават опасност за гражданите
Днес в Русе бе обявен неучебен ден заради усложнената зимна обстановка. Причината за решението са заледените улици и тротоари, които затрудняват придвижването в града и водят до десетки инциденти. Множество хора са потърсили медицинска помощ заради травми, което доведе до решението да се гарантира безопасността на учениците и персонала.
Допълнително от общината съобщиха, че в този ден градският транспорт и паркирането са безплатни, като мярката е взета с цел улеснение на гражданите в трудната зимна обстановка.
Заледените улици и тротоари създават опасност за гражданите
