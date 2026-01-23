НА ЖИВО
          Неучебен ден в Русе заради тежката зимна обстановка

          Заледените улици и тротоари създават опасност за гражданите

          Днес в Русе бе обявен неучебен ден заради усложнената зимна обстановка. Причината за решението са заледените улици и тротоари, които затрудняват придвижването в града и водят до десетки инциденти. Множество хора са потърсили медицинска помощ заради травми, което доведе до решението да се гарантира безопасността на учениците и персонала.

          „Целта е да се гарантира безопасността на учениците и персонала“ – казаха от местната администрация.

          Допълнително от общината съобщиха, че в този ден градският транспорт и паркирането са безплатни, като мярката е взета с цел улеснение на гражданите в трудната зимна обстановка.

