НОВИЯТ ПРЕЗИДЕНТ: Вижте цялото решение на Конституционния съд

Конституционният съд на Република България обяви решението си за оставката на президента Румен Георгиев Радев, която беше подадена на 20 януари 2026 г. по негово изрично волеизявление. Съдът установи, че подадената оставка е доброволна и резултат от свободно формирана воля на държавния глава. Решението на Конституционния съд влиза в сила от днес, 23 януари 2026 г., като с него се прекратяват предсрочно пълномощията на президента.

Делото и мотивите за оставката

Конституционният съд разгледа делото по реда на чл. 97, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България. Писменото заявление на президента Румен Радев беше подадено до Съда на 20 януари 2026 г. и бе в съответствие с разпоредбите на Конституцията, които предвиждат възможността за предсрочно прекратяване на президентските пълномощия чрез подаване на оставка.

„Съгласно разпоредбата на чл. 97, ал. 2 от Конституцията, Конституционният съд е органът, компетентен да установи факта на оставката и да провери дали тя е подадена доброволно, в резултат на свободно формирана воля“, се посочва в решението.

Конституционният съд и оценката на оставката

След задълбочено разглеждане на казуса и публично направените мотиви за оставката на президента, съдът установи, че президентът Румен Радев е подал оставката си с ясно изразена воля, като това е потвърдено от неговото публично обръщение към народа на 19 януари 2026 г. Съгласно чл. 97, ал. 2 от Конституцията, Конституционният съд определи, че пълномощията на Румен Радев се прекратяват с обявяването на решението, което влиза в сила незабавно.

Последиците от решението на съда

С влизането в сила на решението на Конституционния съд, пълномощията на президента Румен Радев се прекратяват предсрочно, като на негово място ще встъпи вицепрезидентът Илияна Йотова, която ще изпълнява функциите на президент до края на настоящия мандат, т.е. до 21 януари 2027 г.

Решението за прекратяване на президентските пълномощия е в съответствие с основния закон на страната и няма да подлежи на обжалване.

Решението влиза в сила от днешния ден, 23 януари 2026 г. То е подписано от председателя Павлина Панова.

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА РЕШЕНИЕТО Е ДОСТЪПЕН НА САЙТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД.