      събота, 24.01.26
          Окончателно: Сделката за TikTok в САЩ е факт – какви са новите правила за потребителите

          23 януари 2026 | 23:25
          Снимка: Getty Images
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Сделката за бъдещето на социалната мрежа TikTok в Съединените щати е официално финализирана, с което се слага край на продължилата повече от година несигурност около платформата. Управлението на приложението вече се поема от новосъздаденото съвместно дружество „ТикТокЮЕсДиЕс“ (TikTok USDS), в което мажоритарното участие е американско, съобщават световните информационни агенции.

          Китайският технологичен гигант „БайтДенс“ (ByteDance), който досега контролираше платформата, запазва дял от малко под 20% в новата структура. Това развитие гарантира, че платформата ще продължи да функционира на американския пазар, където се радва на огромен интерес с близо 200 милиона активни потребители.

          Пътят към сделката

          Процесът по преструктуриране бе провокиран от законодателни мерки, приети през 2024 г. Тогава властите в САЩ задължиха ByteDance да продаде американския си бизнес, поставяйки краен срок до 19 януари 2025 г. под заплаха за пълна забрана на дейността. Ситуацията претърпя развитие след встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп, който удължи първоначалния краен срок и многократно отлагаше реалното прилагане на ограничителния закон, давайки време за преговори.

          Какво се променя за потребителите?

          Основният приоритет на новото дружество TikTok USDS е гарантирането на защитата на потребителските данни в САЩ. Според информация на Би Би Си, преходът ще бъде максимално плавен, като се цели избягването на смущения в услугата. Малко вероятно е потребителите да бъдат принудени да изтеглят ново приложение, което би създало неудобство и риск от отлив на аудитория.

          Анализатори и експерти предупреждават, че всяка драстична промяна във функционалността или изискване за миграция към нова апликация би могло да отблъсне както потребителите, така и рекламодателите. Това е особено критично в момент, когато TikTok е изправен пред сериозна конкуренция от страна на Instagram и функцията за кратки видеа Reels на Meta, която се използва от милиарди по света.

          Нови условия и ограничения за възрастта

          Веднага след приключването на сделката в четвъртък, TikTok актуализира своите условия за ползване за потребителите в САЩ. В новите текстове изрично се посочва, че договорът, с който потребителите се съгласяват, вече е с новото американско юридическо лице – TikTok USDS Joint Venture.

          Въведени са и конкретни промени в правилата за безопасност. Едно от ключовите нови изисквания засяга най-младите: децата под 13-годишна възраст вече нямат право да използват основната версия на TikTok. За тях остава достъпна единствено специалната платформа, предназначена за деца под 13 години. Допълнително, в обновените условия се уточнява, че дружеството не поема отговорност и не одобрява автоматично съдържанието, публикувано в платформата.

