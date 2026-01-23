НА ЖИВО
          Опасни условия за шофиране: Гъста мъгла и риск от заледяване на пътищата

          23 януари 2026 | 09:27
          Пътните настилки са мокри, а на места има опасност от заледяване, предупреждават властите

          Гъста мъгла с изключително ниска видимост, на места под 10 метра, затруднява движението по пътищата в редица области на страната. Най-засегнати са Бургас, Хасково, Сливен, Монтана, Перник и Добрич. Пътните настилки са предимно мокри, а на места има опасност от заледяване. Водачите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

          Метеорологична обстановка

          Температурите в страната са между -10°С и +3°С. Времето е облачно, като дъжд вали в областите Добрич и Сливен. Пътните настилки са обработени и проходими при зимни условия, но на места има риск от заледяване.

          Мъгли се очакват в петък над северната и източната част на България Мъгли се очакват в петък над северната и източната част на България

          Намалена видимост поради мъгла

          Най-сериозно е положението в следните райони:

          С много гъста мъгла (до 30 м видимост):

          Област Бургас – път I-9 (10 м), път II-99 (20 м), път II-79 (25 м)

          Област Хасково – район Харманли (под 30 м)

          С гъста мъгла (30–50 м):

          Област Сливен – Сливен и Котел

          Област Монтана – около град Монтана

          С ограничена видимост (50–200 м):

          Перник – в цялата област

          Плевен – Искър, Любеново, Люляк и Телиш

          Добрич – на много места

          Кърджали – на отделни места

          Хасково – район Тополовград

          Сливен – район Нова Загора

          Ловеч – район Добродан

          Разград – на отделни места

          Ришки проход – около 250 м

          Област Ямбол – 350–400 м

          Мъгла по автомагистралите

          • АМ „Хемус“ – Софийска област (10–20 м) и район Шумен
          • АМ „Тракия“ – около София (50–100 м) и Сливен (150 м)
          • АМ „Струма“ – началото при София (50 м) и Перник (50–100 м)

          Пътните власти призовават водачите да шофират с повишено внимание, да спазват дистанция и да се движат със съобразена скорост, особено в участъци с мъгла и заледяване.

