Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че през следващите 100 години в Унгария няма да има парламент, който да одобри присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Той подчерта, че Киев се стреми към смяна на властта в Будапеща, за да премахне пречките за интеграцията на Украйна в ЕС.

Украински амбиции и унгарски отпор

Орбан отбеляза, че в документа, свързан с извънредната среща на върха на ЕС, се казва, че Украйна трябва да влезе в ЕС през 2027 г., но Унгария е против това. Той добави, че украинците смятат, че за да постигнат целта си, те трябва да сменят правителството на Унгария, което води до активна работа за смяна на властта в страната.

„Унгария е против присъединяването на Украйна към ЕС“, заяви Орбан и добави, че украинците ще бъдат активни участници в политическата битка в Унгария, защото това е въпрос на национални интереси за тях.

Орбан за политиката на Европейския съюз

Орбан също изрази съмнение относно способността на Украйна да изпълни критериите за присъединяване към ЕС. Той подчерта, че ЕС не помага на Украйна, а се опитва да я колонизира. Според него ЕС кара Киев да продължава конфликта, което е един от методите на колонизация.

Виктор Орбан заяви, че Унгария подкрепя Европейския съюз, но е против ускорената интеграция на Украйна. Той категорично заяви, че без съгласието на Унгария Украйна няма да може да влезе в ЕС.

Мнение на министъра на външните работи на Унгария

По-рано министърът на външните работи на Унгария Петер Сийярто заяви, че не вярва в способността на Украйна да изпълни критериите за присъединяване към ЕС.