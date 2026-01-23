НА ЖИВО
          Начало България Политика

          Първата жена-президент на България: Коя е Илияна Йотова?

          23 януари 2026 | 14:42 1630
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Илияна Йотова е българска журналистка и политик, която поема ролята на вицепрезидент на Република България от 2017 г., а по-рано е била член на Европейския парламент в периода 2007–2017 г. Тя е известна със своето дълго време в политическата и обществената сфера, като през 2023 г. тя стана първата жена, която заема най-високия пост в България – вицепрезидент.

          Родена на 24 октомври 1964 г., Йотова завършва българска филология с втора специалност френска в Софийския университет през 1989 г. Професионалната й кариера започва като репортер, редактор и водещ в Българската национална телевизия. От 1990 до 1997 г. тя е част от екипа на телевизията, като по-късно поема поста директор на дирекция „Новини и актуални предавания“.

          ИЗВЪНРЕДНО: Конституционният съд взе решение за Радев!

          През 1997 г. Илияна Йотова става ръководител на пресцентъра на Висшия съвет на Българската социалистическа партия (БСП), позиция, която заема до 2007 г. През същия период тя е член на Висшия съвет на БСП и заместник-председател на Градския съвет на БСП в София.

          Йотова започва политическата си кариера и като народен представител, избрана през 2005 г. от листата на „БСП – Обединена левица“ в 40-то Народно събрание, като изпълнява мандата си до 2007 г. След като приключва парламентарната си кариера, тя специализира в Националното училище по администрация във Франция и в Центъра по европейски науки в Страсбург.

          През 2007 г., след изборите за Европейския парламент, Илияна Йотова става евродепутат от групата на социалистите и демократите. Тя активно участва в работа на различни комисии и делегации, включително в Комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите, Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, Комисията за борба срещу организираната престъпност, както и Делегацията за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб.

          През 2016 г., тя се кандидатира за вицепрезидент в тандем с Румен Радев, като кандидатурата им е подкрепена от инициативен комитет с представител Стефан Данаилов. На 19 януари 2017 г. те положиха клетва пред Народното събрание, а на 22 януари 2017 г. официално встъпиха в длъжност като президент и вицепрезидент на Република България. През есента на 2021 г. те бяха преизбрани.

          НОВИЯТ ПРЕЗИДЕНТ: Ето цялото решение на Конституционния съд

          Илияна Йотова владее френски и руски език и е омъжена с един син. Нейният покоен баща, Малин Тодоров, е бил кмет на Сливница.

          Social

          Тодор Батков-син: Заплаха от глоба за 76 млн. евро и намесата на Европрокуратурата отвориха прохода към Гърция (видео)

          Екип Евроком -
          Управляващите си приписаха заслугите за отварянето на новата гранична връзка с Гърция в Родопите, но реалната причина за раздвижването на институциите се оказва съвсем...
          Политика

          Първи джентълмен на България: Кой е съпругът на Илияна Йотова?

          Никола Павлов -
          На 23 януари 2026 г. Илияна Йотова официално пое длъжността президент на Република България, ставайки първата жена в историяята на страната, която заема тази...
          Политика

          Защо Илияна Йотова няма да полага клетва като президент?

          Никола Павлов -
          Илияна Йотова вече е официално президент на България, без да е необходимо да полага клетва, съобщи проф. Емилия Друмева, бивш конституционен съдия и бивш...
