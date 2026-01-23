Първата жена-президент на България: Коя е Илияна Йотова?

Илияна Йотова е българска журналистка и политик, която поема ролята на вицепрезидент на Република България от 2017 г., а по-рано е била член на Европейския парламент в периода 2007–2017 г. Тя е известна със своето дълго време в политическата и обществената сфера, като през 2023 г. тя стана първата жена, която заема най-високия пост в България – вицепрезидент.

- Реклама -

Родена на 24 октомври 1964 г., Йотова завършва българска филология с втора специалност френска в Софийския университет през 1989 г. Професионалната й кариера започва като репортер, редактор и водещ в Българската национална телевизия. От 1990 до 1997 г. тя е част от екипа на телевизията, като по-късно поема поста директор на дирекция „Новини и актуални предавания“.

През 1997 г. Илияна Йотова става ръководител на пресцентъра на Висшия съвет на Българската социалистическа партия (БСП), позиция, която заема до 2007 г. През същия период тя е член на Висшия съвет на БСП и заместник-председател на Градския съвет на БСП в София.

Йотова започва политическата си кариера и като народен представител, избрана през 2005 г. от листата на „БСП – Обединена левица“ в 40-то Народно събрание, като изпълнява мандата си до 2007 г. След като приключва парламентарната си кариера, тя специализира в Националното училище по администрация във Франция и в Центъра по европейски науки в Страсбург.

През 2007 г., след изборите за Европейския парламент, Илияна Йотова става евродепутат от групата на социалистите и демократите. Тя активно участва в работа на различни комисии и делегации, включително в Комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите, Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, Комисията за борба срещу организираната престъпност, както и Делегацията за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб.

През 2016 г., тя се кандидатира за вицепрезидент в тандем с Румен Радев, като кандидатурата им е подкрепена от инициативен комитет с представител Стефан Данаилов. На 19 януари 2017 г. те положиха клетва пред Народното събрание, а на 22 януари 2017 г. официално встъпиха в длъжност като президент и вицепрезидент на Република България. През есента на 2021 г. те бяха преизбрани.

Илияна Йотова владее френски и руски език и е омъжена с един син. Нейният покоен баща, Малин Тодоров, е бил кмет на Сливница.