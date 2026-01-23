Първи джентълмен на България: Кой е съпругът на Илияна Йотова?

На 23 януари 2026 г. Илияна Йотова официално пое длъжността президент на Република България, ставайки първата жена в историяята на страната, която заема тази висока позиция. Преходът се случи след подадената оставка на Румен Радев, която той обяви на 19 януари 2026 г. в извънредно обръщение към нацията.

Вицепрезидентът и нейния път към върха

Илияна Йотова започва своята политическа кариера като журналистка и политик, като се издига до вицепрезидент в тандем с Румен Радев през 2017 г. и изпълнява този пост през два последователни мандата. С оставката на Румен Радев на 19 януари тя поема поста президент и ще изпълнява функциите му до края на мандата през януари 2027 г..

Съпругът на президента Илияна Йотова

Съпругът на Илияна Йотова, проф. д-р Андрей Йотов, не е свързан с политическата сцена, но е уважаван и известен в областта на медицината. Той е ортопед-травматолог и ръководител на клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Софиямед“. Въпреки че ще присъства на официални събития и публични прояви до президента, той няма да има формални държавни правомощия или политическа власт.

Проф. д-р Андрей Йотов завършва медицина в София през 1983 г. и през 1991 г. придобива специалност по ортопедия и травматология. Той е работил в различни медицински институции като участъков лекар, научен сътрудник в МБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, завеждащ Клинично отделение, а по-късно става началник на Клиника по ортопедична травматология на същата болница.

От 2006 г. е началник на Катедра по ортопедия и травматология във Военномедицинска академия, а от 2016 г. ръководи Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Софиямед“. Той също така е бил президент на Българското научно дружество по ортопедия и травматология в периода 2013-2016 г., а от 2016 г. е Национален консултант по ортопедия и травматология. Професионалната му кариера включва над 240 научни труда, както и участие в няколко монографии.

Семейство и личен живот

Илияна Йотова и проф. д-р Андрей Йотов имат един син на име Мартин, а също така се радват на внук, който носи името Максим.