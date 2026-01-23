НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 23.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Първи джентълмен на България: Кой е съпругът на Илияна Йотова?

          23 януари 2026 | 15:04 4770
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          На 23 януари 2026 г. Илияна Йотова официално пое длъжността президент на Република България, ставайки първата жена в историяята на страната, която заема тази висока позиция. Преходът се случи след подадената оставка на Румен Радев, която той обяви на 19 януари 2026 г. в извънредно обръщение към нацията.

          - Реклама -

          Вицепрезидентът и нейния път към върха

          Илияна Йотова започва своята политическа кариера като журналистка и политик, като се издига до вицепрезидент в тандем с Румен Радев през 2017 г. и изпълнява този пост през два последователни мандата. С оставката на Румен Радев на 19 януари тя поема поста президент и ще изпълнява функциите му до края на мандата през януари 2027 г..

          Първата жена-президент на България: Коя е Илияна Йотова? Първата жена-президент на България: Коя е Илияна Йотова?

          Съпругът на президента Илияна Йотова

          Съпругът на Илияна Йотова, проф. д-р Андрей Йотов, не е свързан с политическата сцена, но е уважаван и известен в областта на медицината. Той е ортопед-травматолог и ръководител на клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Софиямед“. Въпреки че ще присъства на официални събития и публични прояви до президента, той няма да има формални държавни правомощия или политическа власт.

          Проф. д-р Андрей Йотов завършва медицина в София през 1983 г. и през 1991 г. придобива специалност по ортопедия и травматология. Той е работил в различни медицински институции като участъков лекар, научен сътрудник в МБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, завеждащ Клинично отделение, а по-късно става началник на Клиника по ортопедична травматология на същата болница.

          От 2006 г. е началник на Катедра по ортопедия и травматология във Военномедицинска академия, а от 2016 г. ръководи Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Софиямед“. Той също така е бил президент на Българското научно дружество по ортопедия и травматология в периода 2013-2016 г., а от 2016 г. е Национален консултант по ортопедия и травматология. Професионалната му кариера включва над 240 научни труда, както и участие в няколко монографии.

          Защо Илияна Йотова няма да полага клетва като президент? Защо Илияна Йотова няма да полага клетва като президент?

          Семейство и личен живот

          Илияна Йотова и проф. д-р Андрей Йотов имат един син на име Мартин, а също така се радват на внук, който носи името Максим.

          На 23 януари 2026 г. Илияна Йотова официално пое длъжността президент на Република България, ставайки първата жена в историяята на страната, която заема тази висока позиция. Преходът се случи след подадената оставка на Румен Радев, която той обяви на 19 януари 2026 г. в извънредно обръщение към нацията.

          - Реклама -

          Вицепрезидентът и нейния път към върха

          Илияна Йотова започва своята политическа кариера като журналистка и политик, като се издига до вицепрезидент в тандем с Румен Радев през 2017 г. и изпълнява този пост през два последователни мандата. С оставката на Румен Радев на 19 януари тя поема поста президент и ще изпълнява функциите му до края на мандата през януари 2027 г..

          Първата жена-президент на България: Коя е Илияна Йотова? Първата жена-президент на България: Коя е Илияна Йотова?

          Съпругът на президента Илияна Йотова

          Съпругът на Илияна Йотова, проф. д-р Андрей Йотов, не е свързан с политическата сцена, но е уважаван и известен в областта на медицината. Той е ортопед-травматолог и ръководител на клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Софиямед“. Въпреки че ще присъства на официални събития и публични прояви до президента, той няма да има формални държавни правомощия или политическа власт.

          Проф. д-р Андрей Йотов завършва медицина в София през 1983 г. и през 1991 г. придобива специалност по ортопедия и травматология. Той е работил в различни медицински институции като участъков лекар, научен сътрудник в МБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, завеждащ Клинично отделение, а по-късно става началник на Клиника по ортопедична травматология на същата болница.

          От 2006 г. е началник на Катедра по ортопедия и травматология във Военномедицинска академия, а от 2016 г. ръководи Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Софиямед“. Той също така е бил президент на Българското научно дружество по ортопедия и травматология в периода 2013-2016 г., а от 2016 г. е Национален консултант по ортопедия и травматология. Професионалната му кариера включва над 240 научни труда, както и участие в няколко монографии.

          Защо Илияна Йотова няма да полага клетва като президент? Защо Илияна Йотова няма да полага клетва като президент?

          Семейство и личен живот

          Илияна Йотова и проф. д-р Андрей Йотов имат един син на име Мартин, а също така се радват на внук, който носи името Максим.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          „Дойран-2025“: Внасяме 8000 подписа за спешна промяна на Закона за еврото (СНИМКИ/ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Гражданско сдружение „Дойран 2025“ заедно с български граждани, сдружения и политически представители внесе в Народното събрание искане за спешна промяна на чл. 24 от...
          Social

          Тодор Батков-син пред Евроком: Заплаха от глоба за 76 млн. евро „отвори“ прохода към Гърция (видео)

          Екип Евроком -
          Управляващите си приписаха заслугите за отварянето на новата гранична връзка с Гърция в Родопите, но реалната причина за раздвижването на институциите се оказва съвсем...
          Политика

          Защо Илияна Йотова няма да полага клетва като президент?

          Никола Павлов -
          Илияна Йотова вече е официално президент на България, без да е необходимо да полага клетва, съобщи проф. Емилия Друмева, бивш конституционен съдия и бивш...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions