Петър Янков: В неделя се очакват валежи от дъжд

„През почивните дни ще бъде предимно мъгливо. През следващите дни мъглите ще се придвижват към Балканите. В неделя облачността ще стане по-плътна и в понеделник започват валежи от дъжд.“

Това каза синоптикът Петър Янков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Синоптикът обясни, че въпреки валежите, температурите ще бъдат в диапазона между 10 и 15 градуса в населените места, намиращи се на север от планините, където пък валежите ще са от мокър сняг.

Според Янков първите валежи ще приключат във вторник вечерта, а но следобед в сряда отново ще вали, така ще е и в четвъртък, като този път температурите ще са по-ниски.