Петър Янков: В неделя се очакват валежи от дъжд

23 януари 2026 | 19:57
Това каза синоптикът Петър Янков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Синоптикът обясни, че въпреки валежите, температурите ще бъдат в диапазона между 10 и 15 градуса в населените места, намиращи се на север от планините, където пък валежите ще са от мокър сняг.
Според Янков първите валежи ще приключат във вторник вечерта, а но следобед в сряда отново ще вали, така ще е и в четвъртък, като този път температурите ще са по-ниски.
