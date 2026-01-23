НА ЖИВО
          Петър Янков: В неделя се очакват валежи от дъжд

          23 януари 2026 | 19:57 200
          „През почивните дни ще бъде предимно мъгливо. През следващите дни мъглите ще се придвижват към Балканите. В неделя облачността ще стане по-плътна и в понеделник започват валежи от дъжд.“

          Това каза синоптикът Петър Янков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Синоптикът обясни, че въпреки валежите, температурите ще бъдат в диапазона между 10 и 15 градуса в населените места, намиращи се на север от планините, където пък валежите ще са от мокър сняг.

          Според Янков първите валежи ще приключат във вторник вечерта, а но следобед в сряда отново ще вали, така ще е и в четвъртък, като този път температурите ще са по-ниски.

