          Почина бившият басист на Scorpions Франсис Буххолц

          23 януари 2026 | 21:27 320
          Франсис Буххолц, бившият басист на легендарната германска рок група Scorpions, е починал на 71-годишна възраст след борба с рак, съобщи семейството му.

          Музикантът е част от Scorpions в периода на най-големия им международен успех и остава в групата до 1992 година.

          Буххолц участва в записите на албума Crazy World (1990), който включва един от най-емблематичните хитове на групата – Wind of Change, песен, превърнала се в символ на края на Студената война и обединението на Германия.

          Групата Scorpions, основана през 1965 г., е сред най-влиятелните рок формации в Европа, известна с песни като Rock You Like a Hurricane и Still Loving You.

