      петък, 23.01.26
          Правозащитници: Жертвите на протестите в Иран надхвърлят 5000

          23 януари 2026 | 15:29
          Повече от 5000 души са загубили живота си по време на мащабната протестна вълна, която обхвана Иран в края на миналата и началото на настоящата година. Тревожните данни бяха оповестени днес от базираната в САЩ иранска информационна агенция „Хюман Райтс Активистс“ (Human Rights Activists News Agency – HRANA), цитирана от световните осведомителни агенции.

          Според доклада на организацията, общият брой на потвърдените смъртни случаи възлиза на 5002 души. Статистиката разкрива мрачна картина на насилието, като сред загиналите са идентифицирани 4714 демонстранти и 42 непълнолетни лица. В сблъсъците живота си са загубили също 207 служители на силите за сигурност, както и 39 случайни минувачи, попаднали в епицентъра на събитията.

          От HRANA уточняват, че тези цифри може да не са окончателни. Организацията продължава активното разследване на още 9787 потенциални смъртни случая, свързани с размириците. Процесът на верификация и документиране на жертвите е значително затруднен от наложените от властите ограничения върху интернет връзките в страната, които са в сила от 8 януари.

          Мащабът на репресиите се илюстрира и от броя на задържаните граждани. По данни на агенцията, най-малко 26 852 души са били арестувани в хода на протестните действия.

          Данните на HRANA се допълват и от информация, предоставена от друга правозащитна структура – базираната в Норвегия неправителствена организация „Иран Хюман Райтс“ (Iran Human Rights). Те съобщават за потвърдената смърт на 3428 протестиращи, но изразяват сериозни опасения, че реалният мащаб на трагедията е много по-голям, като броят на жертвите може да достигне стряскащите 25 000 души.

          Информацията на правозащитните групи рязко контрастира с официалната позиция на Техеран. Преди два дни иранските власти оповестиха свои данни, според които загиналите са 3117. Според държавната версия, значителна част от жертвите не са протестиращи, а служители на реда или случайни граждани.

