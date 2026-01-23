Предложението за промени в Изборния кодекс, което предвижда данните от последното преброяване на населението да се използват за актуализиране на избирателните списъци и премахване на така наречените „мъртви души“ от масивите на ГРАО, среща категоричен отпор от експертите.

Председателят на Националния статистически институт (НСИ) доц. Атанас Атанасов предупреждава, че подобна мярка не само е практически невъзможна, но и противоречи на редица български и европейски нормативни актове.

Според доц. Атанасов идеята за механично прехвърляне на статистически данни към административните избирателни списъци се сблъсква с правни бариери още на ниво европейско законодателство. Той подчертава, че съществуват поне три нормативни документа, които забраняват подобни действия.

„Първият нормативен акт, това е регламент 223 от 2009 г., който категорично забранява статистически данни да се използват за други цели“, заявява председателят на НСИ.

Освен европейския регламент, исканата промяна влиза в конфликт и с националното законодателство – конкретно със Закона за статистиката и Закона за преброяване на населението.

От чисто фактическа гледна точка, данните от преброяването, проведено през септември 2021 г., вече не отразяват актуалната демографска картина.

Динамиката на населението означава, че информацията остарява с всеки изминал ден, което обезсмисля идеята за „изчистване“ на списъците чрез стара база данни.

„За тези четири години и половина поне около половин милион души ще бъдат починали. Или с други думи казано, вместо да изчистим избирателните списъци от „мъртвите души“ ние реално ще трябва да гледаме данни, в които реално има починали“, обяснява доц. Атанасов.

Още по-сериозен е проблемът с обхвата на самото преброяване. Статистиката отчита хората, които физически се намират в страната към определен момент, включително чужденци, които нямат избирателни права. В същото време, огромна част от българските граждани, живеещи зад граница, не попадат в преброяването на територията на България, но по Конституция имат право на глас.

Доц. Атанасов очертава абсурдната ситуация, която би възникнала при прилагането на предложените промени: „И какво ще се окаже? Че ние трябва да включим в списъците хора, които нямат българско гражданство и обратно да няма хора, които имат българско гражданство, но живеят в чужбина. Това си е чисто противоречие с Конституцията.“

Ако данните от преброяването се приемат за база, това би наложило ръчно дописване на стотици хиляди българи от чужбина в изборния ден, което неминуемо ще доведе до организационен хаос и съмнения в честността на вота. По отношение на постоянно коментираната тема за „мъртвите души“ в списъците на ГРАО, председателят на статистиката е категоричен, че проблемът се интерпретира погрешно.

„Няма „мъртви души“. Това са просто хора, които живеят в чужбина и въпреки че живеят в чужбина те имат право да гласуват… по-скоро наистина е избирателен трик“, коментира той.

Ръководството на НСИ многократно е разяснявало пред народните представители, че статистическите данни не са предназначени за администриране на изборния процес, като надеждите са аргументите на разума да надделеят при окончателното разглеждане на промените в кодекса.