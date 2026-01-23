НА ЖИВО
          НачалоСпорт

          Продължава благотворителния търг за Любо Пенев

          Продължава благотворителния търг в подкрепа на легендарния голмайстор и треньор Любослав Пенев

          23 януари 2026 | 20:33 210
          Станимир Бакалов
          Атанас Стоилов, който беше помощник на Любослав Пенев в тимове от родния елит обяви, че продължава благотворителният търг в подкрепа на легендарния голмайстор и треньор Любослав Пенев.

          „Продължава благотворителния търг в подкрепа на легендарния голмайстор и треньор Любослав Пенев. Под всяка фланелка има начална цена, като може да се наддава само в коментари под съответната снимка. След приключване на търга , победителите превеждат сумата по сметката на Кристина Мицева – съпруга на Любо Пенев и след това им се изпраща тениската:

          Дарителска сметка:

          BG52BUIN95611000776024

          Кристина Юлиянова Мицева

          Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев“

