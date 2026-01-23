НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 23.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Продължава поскъпването на храните; КНСБ: Заради превалутирането е

          23 януари 2026 | 10:38 200
          Снимка: Shutterstock
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          През януари малката потребителска кошница (МПК) в България е достигнала 58,80 евро, което е с 75 евроцента повече в сравнение с декември. Това е увеличение с 1,3%, обяви Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) към КНСБ. Данните бяха представени по време на пресконференция, на която синдикатът анализира наблюдаваните промени в цените след въвеждането на еврото.

          - Реклама -

          Изследването, проведено между 6 и 10 януари, сравнява цените с тези от декември на миналата година. Иванова отбеляза, че най-значително увеличение е отчетено при домати (15,2%) и краставици (5,5%). Увеличение на цените има също при картофи (6,5%), охладено пиле, кисело мляко, олио и яйца. Обаче, има лек спад в цената на ябълките и ориза.

          Законопроект за контрол на цените на храните и максимална надценка Законопроект за контрол на цените на храните и максимална надценка

          Особено внимание беше обърнато и на кафето еспресо в чаша, което е поскъпнало с близо 6% в малки търговски обекти и магазини. Минералната вода също е поскъпнала с 5,6%.

          „Предполагаме, че това увеличение идва от превалутирането, а не от обективни фактори, тъй като цената на кафето на международните пазари е стабилна“, заяви Иванова.

          През януари малката потребителска кошница (МПК) в България е достигнала 58,80 евро, което е с 75 евроцента повече в сравнение с декември. Това е увеличение с 1,3%, обяви Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) към КНСБ. Данните бяха представени по време на пресконференция, на която синдикатът анализира наблюдаваните промени в цените след въвеждането на еврото.

          - Реклама -

          Изследването, проведено между 6 и 10 януари, сравнява цените с тези от декември на миналата година. Иванова отбеляза, че най-значително увеличение е отчетено при домати (15,2%) и краставици (5,5%). Увеличение на цените има също при картофи (6,5%), охладено пиле, кисело мляко, олио и яйца. Обаче, има лек спад в цената на ябълките и ориза.

          Законопроект за контрол на цените на храните и максимална надценка Законопроект за контрол на цените на храните и максимална надценка

          Особено внимание беше обърнато и на кафето еспресо в чаша, което е поскъпнало с близо 6% в малки търговски обекти и магазини. Минералната вода също е поскъпнала с 5,6%.

          „Предполагаме, че това увеличение идва от превалутирането, а не от обективни фактори, тъй като цената на кафето на международните пазари е стабилна“, заяви Иванова.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Председателят на НСИ: Използването на данните от преброяването за изборите е противоконституционно

          Екип Евроком -
          Предложението за промени в Изборния кодекс, което предвижда данните от последното преброяване на населението да се използват за актуализиране на избирателните списъци и премахване...
          Политика

          Проф. Дайнов: Радев търси вълна тип „Симеон II“, но протестният вот е за ПП-ДБ

          Росица Николаева -
          Държавният глава Румен Радев очевидно залага на стратегия, целяща предизвикване на политическа вълна, подобна на тази на Симеон Сакскобургготски. Тази теза изрази политологът и...
          България

          Ключов въпрос в парламента: Зависи ли кворумът от появата на Делян Пеевски? (видео)

          Екип Евроком -
          Напрежение и неяснота белязаха началото на работния ден в Народното събрание, като основната въпросителна остана събирането на необходимия кворум за провеждане на заседанието. Журналистът...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions