Продължава поскъпването на храните; КНСБ: Заради превалутирането е

През януари малката потребителска кошница (МПК) в България е достигнала 58,80 евро, което е с 75 евроцента повече в сравнение с декември. Това е увеличение с 1,3%, обяви Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) към КНСБ. Данните бяха представени по време на пресконференция, на която синдикатът анализира наблюдаваните промени в цените след въвеждането на еврото.

Изследването, проведено между 6 и 10 януари, сравнява цените с тези от декември на миналата година. Иванова отбеляза, че най-значително увеличение е отчетено при домати (15,2%) и краставици (5,5%). Увеличение на цените има също при картофи (6,5%), охладено пиле, кисело мляко, олио и яйца. Обаче, има лек спад в цената на ябълките и ориза.

Особено внимание беше обърнато и на кафето еспресо в чаша, което е поскъпнало с близо 6% в малки търговски обекти и магазини. Минералната вода също е поскъпнала с 5,6%.