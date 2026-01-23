НА ЖИВО
          Проф. Дайнов: Радев търси вълна тип „Симеон II“, но протестният вот е за ПП-ДБ

          23 януари 2026 | 10:37
          Снимка: Wikimedia commons
          Сподели
          Държавният глава Румен Радев очевидно залага на стратегия, целяща предизвикване на политическа вълна, подобна на тази на Симеон Сакскобургготски. Тази теза изрази политологът и преподавател проф. Евгений Дайнов в ефира на БНР.

          Според него обаче, настоящата политическа ситуация и мащабът на гражданското недоволство чертаят по-различна картина за предстоящите избори.

          Професор Дайнов прави директен паралел между сегашните събития и знаковата 1997 година, като подчертава енергията на новото поколение по площадите.

          „Ако това, което видяхме на площадите, е наистина с мащабите на 97-ма година като човешко присъствие, като включване на ново поколение, като гняв и неотстъпчивост, би трябвало да видим много високо гласуване, което да се излее в посока на ПП-ДБ, които очевидно са начело на това движение против мафиотското управление“, коментира политологът.

          В този контекст президентът остава голямата неизвестна. Според Дайнов, основният проблем пред Радев е липсата на технологично време за изграждане на сериозна партия със структури, колективни органи и писани платформи.

          Анализаторът припомни историческия пример с президента Желю Желев, който също създаде политическа партия, но тя не успя дори да влезе в парламента.

          По отношение на правителството в оставка на Росен Желязков, Дайнов смята, че управляващите се опитват да задържат контрола на всяка цена – както символната власт на международно ниво, така и реалната власт в страната. Той прогнозира опити за демотивация на избирателите чрез негативна кампания.

          Очакванията са за „кална кампания плюс послания ‘защо да гласувате, то ще е едно и също’, ‘по-добре с познатото'“, посочи преподавателят, като добави, че едно двойно по-високо гласуване би опропастило тези опити.

          Според анализа високата избирателна активност е сериозна заплаха за малките партии, които рискуват да не прескочат бариерата. Дайнов е категоричен: „Ще измете тези, които са в парламента с по сто хиляди гласа“. Това засяга и формацията на Делян Пеевски.

          „ДПС – Ново начало“ така и не успяха да намерят автентични поддръжници“, отбеляза той, прогнозирайки, че партията ще получи по-ниска подкрепа, отколкото в една по-спокойна ситуация.

          Политологът обърна внимание и на външнополитическия имидж на България. Повод за коментара му стана церемонията по създаването на Съвет за мир, оглавен от американския президент, където единствените представители от ЕС са били българският премиер в оставка Росен Желязков и унгарският му колега Виктор Орбан.

          Дайнов разтълкува това като лош сигнал към партньорите ни: „Че сме дребни балкански типове, на които не може да се има доверие, защото всеки момент може да се изметнат и да се опитат да се закачат за шлифера на някой, който им иглежда силният на деня“.

          В заключение проф. Дайнов подчерта общественото очакване за прозрачно управление и необходимостта от нов Обществен договор в полза на общото благо.

