Провалил се в ЦСКА се завръща в бивш отбор

Вторият в класирането на албанското първенство Влазня (Шкодра) е на крачка да си върне крилото на ЦСКА Кевин Додай. Според местното издание CNA сделката ще бъде под наем до края на сезона.

- Реклама -

Ръководството на Влазня е изчаквало отварянето на зимния трансферен прозорец в България на 20 януари, за да предприеме финалните действия по споразумението с „армейците“.

20-годишният флангови футболист дори е поддържал форма с албанския тим по време на паузата, като е провел няколко тренировки с отбора. След това Додай се присъедини към подготовката на ЦСКА и в момента е на лагера в Турция, където се отчете и с гол при успеха днес с 5:2 над корейския Гангуон.

Любопитното е, че именно от Влазня Додай премина в ЦСКА в края на юли. Тогава той се бе отличил с гол и асистенция при победата с 4:2 над Даугавпилс в квалификациите на Лигата на конференциите.

С червената фланелка през есента младият играч записа осем мача, но не успя да се разпише или да даде голов пас.