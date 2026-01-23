ПСЖ си върна първото място

Пари Сен Жермен постигна много трудна победа с 1:0 в гостуването си на Оксер от 19-ия кръг на Лига 1! В герой за парижани се превърна Брадли Баркола, който вкара единствения гол в края на срещата. Благодарение на него парижани събраха 45 точки и си върнаха първото място във временното класиране, където вторият Ланс е с 43, но с мач по-малко. Оксер пък остава с предпоследен с 12 точки, колкото има и Метц, който е на последната, 18-а позиция.

Мачът на “Стад Аббе-Дешам” започна с шанс за парижани, като в 8-ата минута силен изстрел на Хвича Кварацхелия бе блокиран от защитник на домакините.

След половин час игра Гонсало Рамош засече центриране от ъглов удар, но Донован Леон спаси. Шест минути след това Леон отново бе на мястото си, като в този случай се намеси при изстрел на Ибрахим Мбайе.

През второто полувреме ПСЖ продължи да създава положения пред вратата на Оксер, като в 51-ата минута удар на Брадли Баркола мина покрай вратата.

Домакините отговориха с изстрел на Дани Намасо 2 минути след това, но той не уцели вратата.

В 63-ата минута Брадли Баркола си освободи място за изстрел, но прати топката над напречната греда.

Оксер имаше чудесен шанс в 69-ата минута, но удар на Уасама Ел Азузи профуча покрай дясната греда.

Седем минути след това с неточен изстрел се отчете и Дезире Дуе.

В 79-ата минута домакините изпълниха ъглов удар, но защитата на ПСЖ се справи, след което парижани започнаха мълниеносна контраатака. Усман Дембеле получи топката в средата на терена, като се обърна с лице към вратата и пусна извеждащ пас по дължина за Брадли Баркола. Леон излезе да пресрещне нападателя, но той успя да го прехвърли и така донесе успеха на ПСЖ!