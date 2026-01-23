Радев предава властта на Йотова (видео, снимки)

Румен Радев предава властта на Илияна Йотова. Това се случва, след като в понеделник държавният глава съобщи изненадващо, че подава оставка.

Тя беше приета днес от КС.

Пред парадния вход той благодари на Йотова и й поднесе голям букет с цветя. Пред журналисти Румен Радев благодари за доверието, което е получил преди 9 години и хората са го подкрепили за президент.

„За мен тази емоция е по-скъпа от всякаква социология. Днес бе последният ми ден като президент, но и първият ден като гражданин, който наравно с всички българи вярва, че с общи усилия можем да променим България, да защитим демокрацията, да утвърдим закона, да ускорим икономическото развитие, така че всеки един от нас да се чувства защитен, свободен и достоен гражданин на европейска България, заяви той. „Не могат да спрат вълната, защото сме много, защото сме заедно и защото каузата ни е обща – тя е България. За мен беше чест“, каза Румен Радев.

След това започна да се поздравява с множеството хора. Някои бяха дошли с плакати: „Шумен е с вас“, „Созопол е с вас“. Чуваха се възгласи: „С вас сме“ и „Летете за България“. Някои медии опитаха да разберат с коя партия ще се яви на изборите, но Радев не поиска да отговори. Имаше и въпроси, свързани със сделката с „Боташ“.

Гледайте на живо предаването на властта на „Дондуков“2.