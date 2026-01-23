НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 23.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Резултати от Лига Европа

          Изиграха се някои любопитни мачове от кръга в Лига Европа

          23 януари 2026 | 00:23 120
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Изиграха се някои любопитни мачове от кръга в Лига Европа. 

          - Реклама -

          Всички резултати:

          Болоня – Селтик 2:2

          Бран – Мидтиланд 3:3

          Йънг Бойс – Лион 0:1

          Малмьо ФФ – Цървена звезда 0:1

          ПАОК – Бетис 2:0

          Виктория Пилзен – Порто 1:1

          Фейенорд – Щурм Грац 3:0

          Фенербахче – Астън Вила 0:1

          Фрайбург – Макаби Тел Авив 1:0

          Брага – Нотингам 1:0

          Динамо Загреб – ФКСБ 4:1

          Залцбург – Базел 3:1

          Ница – Г.А. Ийгълс 3:1

          Рейнджърс – Лудогорец 1:0

          Рома – Щутгарт 2:0

          Селта – Лил 2:1

          Утрехт – Генк 0:0 

          Ференцварош – Панатинайкос 1:1

          Изиграха се някои любопитни мачове от кръга в Лига Европа. 

          - Реклама -

          Всички резултати:

          Болоня – Селтик 2:2

          Бран – Мидтиланд 3:3

          Йънг Бойс – Лион 0:1

          Малмьо ФФ – Цървена звезда 0:1

          ПАОК – Бетис 2:0

          Виктория Пилзен – Порто 1:1

          Фейенорд – Щурм Грац 3:0

          Фенербахче – Астън Вила 0:1

          Фрайбург – Макаби Тел Авив 1:0

          Брага – Нотингам 1:0

          Динамо Загреб – ФКСБ 4:1

          Залцбург – Базел 3:1

          Ница – Г.А. Ийгълс 3:1

          Рейнджърс – Лудогорец 1:0

          Рома – Щутгарт 2:0

          Селта – Лил 2:1

          Утрехт – Генк 0:0 

          Ференцварош – Панатинайкос 1:1

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Баскетбол

          Александър Везенков носи на гърба си Олимпиакос

          Станимир Бакалов -
          Александър Везенков изведе Олимпиакос до победа със 74:68 (25:13, 18:23, 20:10, 17:16) срещу Анадолу Ефес в мач от 24-ия кръг на баскетболната Евролига .  Българският...
          Спорт

          Благотворителен турнир в подкрепа на Любо Пенев ще се проведе в Пловдив

          Станимир Бакалов -
          Пловдив се готви да се превърне в арена на спортна солидарност и човечност! На 7 и 8 февруари 2026 г. градът под тепетата ще...
          Спорт

          Рома победи Щутгарт с 2:0

          Станимир Бакалов -
          Рома постигна ценна победа с 2:0 над Щутгарт в срещата между двата тима на "Олимпико" от 7-ия кръг в основната фаза на Лига Европа....
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions