Резултати от Лига Европа

23 януари 2026 | 00:23
Изиграха се някои любопитни мачове от кръга в Лига Европа.
Всички резултати:
Болоня – Селтик 2:2
Бран – Мидтиланд 3:3
Йънг Бойс – Лион 0:1
Малмьо ФФ – Цървена звезда 0:1
ПАОК – Бетис 2:0
Виктория Пилзен – Порто 1:1
Фейенорд – Щурм Грац 3:0
Фенербахче – Астън Вила 0:1
Фрайбург – Макаби Тел Авив 1:0
Брага – Нотингам 1:0
Динамо Загреб – ФКСБ 4:1
Залцбург – Базел 3:1
Ница – Г.А. Ийгълс 3:1
Рейнджърс – Лудогорец 1:0
Рома – Щутгарт 2:0
Селта – Лил 2:1
Утрехт – Генк 0:0
Ференцварош – Панатинайкос 1:1
