НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 23.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Рома победи Щутгарт с 2:0

          И двата гола в мача бяха дело на Николо Пизили в 40-ата и 90-ата минута

          23 януари 2026 | 00:03 80
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Рома постигна ценна победа с 2:0 над Щутгарт в срещата между двата тима на „Олимпико“ от 7-ия кръг в основната фаза на Лига Европа. Това бе четвърти пореден успех за „вълците“ с който те стъпиха здраво в топ 8 и са в отлична позиция за директно класиране на 1/8-финалите. И двата гола в мача бяха дело на Николо Пизили в 40-ата и 90-ата минута.

          - Реклама -

          Мачът не предложи твърде много положения пред двете врати, като дори гостите създадоха повече шансове от своя съперник.

          В 34-тата минута Джейми Левелинг стреля опасно, но вратарят Миле Свилар внимаваше и спаси.

          В 40-ата минута обаче Рома нанесе своя удар. Матиас Соуле с прекрасен пас в коридор изведе Николо Пизили, който напредна и отбеляза за 1:0.

          През втората част Щутгарт търсеше изравняването и добри положения се откриха пред Дениз Ундав и Ермедин Демирович, които обаче не успяха да преодолеят Миле Свилар.

          В самия край на мача домакините решиха всичко с втори гол. Пауло Дибала получи в наказателното поле, видя включването на Николо Пизили зад гърба си и го изведе на стрелкова позиция и той за втори път порази вратата за 2:0.

          Така Рома се поздрави с победата и събра актив от 15 точки, като заема 6-ата позиция във временното класиране. Щутгарт пък се намира на 12-тото място с 12 точки.

          Рома постигна ценна победа с 2:0 над Щутгарт в срещата между двата тима на „Олимпико“ от 7-ия кръг в основната фаза на Лига Европа. Това бе четвърти пореден успех за „вълците“ с който те стъпиха здраво в топ 8 и са в отлична позиция за директно класиране на 1/8-финалите. И двата гола в мача бяха дело на Николо Пизили в 40-ата и 90-ата минута.

          - Реклама -

          Мачът не предложи твърде много положения пред двете врати, като дори гостите създадоха повече шансове от своя съперник.

          В 34-тата минута Джейми Левелинг стреля опасно, но вратарят Миле Свилар внимаваше и спаси.

          В 40-ата минута обаче Рома нанесе своя удар. Матиас Соуле с прекрасен пас в коридор изведе Николо Пизили, който напредна и отбеляза за 1:0.

          През втората част Щутгарт търсеше изравняването и добри положения се откриха пред Дениз Ундав и Ермедин Демирович, които обаче не успяха да преодолеят Миле Свилар.

          В самия край на мача домакините решиха всичко с втори гол. Пауло Дибала получи в наказателното поле, видя включването на Николо Пизили зад гърба си и го изведе на стрелкова позиция и той за втори път порази вратата за 2:0.

          Така Рома се поздрави с победата и събра актив от 15 точки, като заема 6-ата позиция във временното класиране. Щутгарт пък се намира на 12-тото място с 12 точки.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Рейнджърс излъга Лудогорец в Шотландия

          Станимир Бакалов -
          Лудогорец загуби с 0:1 при визитата на Глазгоу Рейнджърс на “Айброкс” в мач от седмия кръг на Лига Европа. Разградчани показаха много бледо лице...
          Други

          Дерек Чисора и Дионтей Уайлдър влизат в титаничен сблъсък на 4 април в Лондон

          Станимир Бакалов -
          Дерек Чисора и Дионтей Уайлдър официално ще се изправят един срещу друг в зрелищен сблъсък в тежка категория. И двамата бойци вече са подписали...
          Спорт

          Бразилия се разбра с Карло Анчелоти за нов договор

          Станимир Бакалов -
          Бразилската футболна конфедерация (CBF) и Карло Анчелоти са постигнали споразумение за подписването на нов договор от италианския специалист, който ще остане начело на Селесао...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions