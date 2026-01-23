Руски стратегически бомбардировачи изпълниха планов патрул над Балтийско море

Полетът с бомбардировачи Ту-22М3 е продължил над пет часа, ескортиран от руски изтребители

Руски стратегически бомбардировачи Ту-22М3 извършиха планиран патрул над неутралните води на Балтийско море, съобщи Министерството на отбраната на Русия в профила си в „Телеграм“.

„Бомбардировачите Ту-22М3 на руските Въздушно-космически сили извършиха планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Балтийско море. Ескортът от изтребители беше осигурен от екипажи на Су-35С и Су-30СМ на ВКС“, се казва в изявлението на ведомството.

Полетът е продължил над пет часа, като на определени етапи от маршрута бомбардировачите с далечен обсег са били ескортирани от изтребители на чужди държави. Министерството отбеляза, че екипажи на авиацията с далечен обсег редовно летят над неутралните води на Арктика, Северния Атлантик, Тихия океан, Балтийско и Черно море. Всички полети се извършват при стриктно спазване на международните правила.

Русия периодично провежда подобни патрули като демонстрация на сила.