      петък, 23.01.26
          Руски стратегически бомбардировачи изпълниха планов патрул над Балтийско море

          23 януари 2026 | 09:01 220
          Снимка: Министерство на отбраната
          Полетът с бомбардировачи Ту-22М3 е продължил над пет часа, ескортиран от руски изтребители

          Руски стратегически бомбардировачи Ту-22М3 извършиха планиран патрул над неутралните води на Балтийско море, съобщи Министерството на отбраната на Русия в профила си в „Телеграм“.

          „Бомбардировачите Ту-22М3 на руските Въздушно-космически сили извършиха планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Балтийско море. Ескортът от изтребители беше осигурен от екипажи на Су-35С и Су-30СМ на ВКС“, се казва в изявлението на ведомството.

          Полетът е продължил над пет часа, като на определени етапи от маршрута бомбардировачите с далечен обсег са били ескортирани от изтребители на чужди държави. Министерството отбеляза, че екипажи на авиацията с далечен обсег редовно летят над неутралните води на Арктика, Северния Атлантик, Тихия океан, Балтийско и Черно море. Всички полети се извършват при стриктно спазване на международните правила.

          Русия удари Украйна с „Циркон“ Русия удари Украйна с „Циркон“

          Русия периодично провежда подобни патрули като демонстрация на сила.

