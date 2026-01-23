НА ЖИВО
          САЩ: Добре дошла на борда, България! Страната ни влезе в Съвета за мир на Тръмп

          23 януари 2026
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Посолството на САЩ в София отправи официален поздрав към България по повод присъединяването на страната към международния Съвет за мир. Дипломатическата мисия изрази своята подкрепа и задоволство чрез публикация в социалните мрежи, акцентирайки върху бъдещото сътрудничество в сферата на глобалната сигурност.

          В официалното съобщение се казва: „Добре дошла на борда, България“. От дипломатическото представителство допълват своята визия за съвместната работа с думите: „Заедно ще работим за укрепването на мира в света“.

          Новата инициатива позиционира България в широк международен формат. В изявлението се посочва мащабът на организацията: „Приветстваме присъединяването на България към Съвета за мир, заедно със Съединените щати и още над 20 други държави, обединени под ръководството на председателя на Съвета президента Доналд Тръмп.“

          Освен поздравленията към държавата, американската дипломация отличи и конкретния принос на български представител в структурата. Специален акцент е поставен върху дейността на бившия дипломат номер едно на България.

          „Отдаваме признания и на външния министър (2010 – 2013) Николай Младенов за важната му роля като върховен представител на Съвета за Газа“, пишат още от посолството, подчертавайки значението на неговата експертиза в един от най-чувствителните региони.

