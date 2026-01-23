Съединените щати финализираха процеса по оттеглянето си от Световната здравна организация (СЗО), слагайки край на 78-годишното си участие в глобалната структура. Това се случва точно една година след като президентът Доналд Тръмп обяви решението си за прекратяване на членството, потвърдиха федерални представители, цитирани от БТА.

Въпреки че политическият акт е факт, „разводът“ между Вашингтон и базираната в Женева организация не е напълно уреден. Според актуални данни на СЗО, Съединените щати все още дължат около 280 милиона долара на агенцията. Представители на администрацията на Тръмп признават наличието на неуредени въпроси, като един от най-сериозните проблеми е потенциалната загуба на достъп до данни от други държави. Тази информация е критична за ранното предупреждение при възникване на нови пандемии.

Решението за напускане бе заложено в указ, подписан от Доналд Тръмп непосредствено след встъпването му в длъжност. Като основен мотив той посочи решенията, които организацията е вземала по време на пандемията от COVID-19, както и реакциите ѝ при други глобални здравни кризи. В своите аргументи президентът изтъкна „неуспеха ѝ да приеме спешно необходими реформи“ и подчерта „неспособността ѝ да докаже, че е независима от неподходящо политическо влияние от страна на държави членки“.

Напрежението между Вашингтон и СЗО има и кадрови измерения. Администрацията на Тръмп изразява недоволство, че от създаването на организацията през 1948 г. до момента, нито един от деветимата генерални директори не е бил американец. Според Белия дом това е несправедливо, отчитайки факта, че институцията разчита силно на финансовия принос на САЩ и на експертния персонал от американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията.

СЗО, която е специализирана агенция на ООН, има мандат да координира отговора на заплахи като ебола, полиомиелит и огнища на маймунска шарка, като в нея членуват почти всички държави в света. Стратегията на САЩ занапред предвижда изграждането на преки здравни партньорства с отделни държави за директен обмен на информация, заобикаляйки посредничеството на СЗО. Към момента обаче администрацията не предоставя конкретни данни за броя на сключените подобни споразумения.

Експертите изразяват скептицизъм относно ефективността на този двустранен подход в глобален мащаб. Лорънс Гостин, специалист по правните въпроси в областта на общественото здраве, коментира, е малко вероятно Вашингтон да успее да постигне споразумения с повече от няколко десетки държави. Той подчертава и геополитическите пречки пред новата стратегия, особено по отношение на държави, където често възникват нови вируси. „Дали Китай ще подпише договор със Съединените щати“, попита риторично Гостин.