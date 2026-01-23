НА ЖИВО
          Съветът по правата на човека на ООН ще обсъди влошаващата се ситуация в Иран

          23 януари 2026 | 08:21 210
          Извънредно заседание по искане на пет държави, включително Великобритания и Германия

          Днес Съветът по правата на човека на ООН ще проведе спешно извънредно заседание, за да обсъди влошаващата се ситуация с правата на човека в Иран, съобщи говорител на съвета, цитиран от АФП.

          Заседанието се провежда по искане на Великобритания, Германия, Исландия, Молдова и Северна Македония, съобщи Паскал Сим, говорител на съвета, пред репортери в Женева.

          ЕП настоява за тежки санкции срещу Иран и обявяване на Гвардейския корпус за терористична организация ЕП настоява за тежки санкции срещу Иран и обявяване на Гвардейския корпус за терористична организация

          В края на декември в Иран избухнаха масови протести, които бяха най-големите в страната от 2022 г. Хуманитарни организации съобщават, че иранският режим е убил хиляди души по време на протестите, а върховният лидер на Иран призна, че това се е случило „по нечовешки, дивашки начин“.

