Шофьор на столичен автобус и водач на кола се сбиха докато чакат на светофар

Шофьор на лека кола и водач на столичния градски транспорт се сбиха, докато чакат на светофар.

Инцидентът е станал в район „Красна поляна“, като за него стана ясно, след като се появи видео във фейсбук групата „Катастрофи в София“.

На кадрите се вижда как водачът на лекия автомобил е застанал до шофьорския прозорец на автобуса. Между двамата мъже възниква физическа саморазправа, като си разменят юмручни удари.

Официалната причина за конфликта към момента не е ясна, но най-вероятно леката кола е отнела предимството на автобуса.

От видеото става ясно, че шофьорът на автобуса не слиза от превозното средство по време на мелето, а ударите се разменят през отворения прозорец на кабината.

Няма официална информация дали при инцидента има пострадали или дали е подаден сигнал до органите на реда. Очаква се компетентните институции да изяснят обстоятелствата около случилото се.