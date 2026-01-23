Шофьор на столичен автобус и водач на кола се сбиха докато чакат на светофар

23 януари 2026 | 17:41
71
Шофьор на лека кола и водач на столичния градски транспорт се сбиха, докато чакат на светофар.
- Реклама -
Инцидентът е станал в район „Красна поляна“, като за него стана ясно, след като се появи видео във фейсбук групата „Катастрофи в София“.
На кадрите се вижда как водачът на лекия автомобил е застанал до шофьорския прозорец на автобуса. Между двамата мъже възниква физическа саморазправа, като си разменят юмручни удари.
Официалната причина за конфликта към момента не е ясна, но най-вероятно леката кола е отнела предимството на автобуса.
От видеото става ясно, че шофьорът на автобуса не слиза от превозното средство по време на мелето, а ударите се разменят през отворения прозорец на кабината.
Няма официална информация дали при инцидента има пострадали или дали е подаден сигнал до органите на реда. Очаква се компетентните институции да изяснят обстоятелствата около случилото се.
Шофьор на лека кола и водач на столичния градски транспорт се сбиха, докато чакат на светофар.
- Реклама -
Инцидентът е станал в район „Красна поляна“, като за него стана ясно, след като се появи видео във фейсбук групата „Катастрофи в София“.
На кадрите се вижда как водачът на лекия автомобил е застанал до шофьорския прозорец на автобуса. Между двамата мъже възниква физическа саморазправа, като си разменят юмручни удари.
Официалната причина за конфликта към момента не е ясна, но най-вероятно леката кола е отнела предимството на автобуса.
От видеото става ясно, че шофьорът на автобуса не слиза от превозното средство по време на мелето, а ударите се разменят през отворения прозорец на кабината.
Няма официална информация дали при инцидента има пострадали или дали е подаден сигнал до органите на реда. Очаква се компетентните институции да изяснят обстоятелствата около случилото се.