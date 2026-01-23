СКРЪБНА ВЕСТ! Почина писателят Калин Терзийски

Почина писателят Калин Терзийски. Скръбната вест съобщи във „Фейсбук“ неговият брат Светослав.

„Приятели, вчера, на 22 януари, в 20:00 ч. почина моят брат Калин Терзийски. Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят. Тук беше тясно за него, дано небето го побере“, написа в социалните мрежи брат му.

Калин Терзийски е български писател, поет, журналист и сценарист. Той е роден на 8 май 1978 г. в София, България. Терзийски е едно от най-интересните и противоречиви имена в съвременната българска литература, известен със своите необичайни и често провокативни произведения, които предизвикват интерес и разисквания в литературните и обществени кръгове.

Образование и кариера

Калин Терзийски завършва журналистика в Софийския университет. През годините той работи в различни медии, включително в вестници и телевизионни канали, като по-голямата част от неговата журналистическа кариера е свързана с писането за литературни теми и култура. От 2007 г. е част от българския телевизионен канал „Нова телевизия“, а по-късно и на „БНТ“, където се изявява като сценарист и автор на телевизионни предавания.

Литературни произведения

Терзийски е автор на множество книги, включително романи, стихотворения и есета. Творчеството му обхваща разнообразни жанрове и теми. Неговите произведения са известни със своята честност, откровеност и често мракобесен поглед върху обществото и човешката същност.

Един от най-известните му романи е „Аз, Богът“, който излиза през 2013 г. Това произведение е философски и психоаналитичен роман, в който авторът разглежда теми като вярата, безсмислието на живота и божественото присъствие в съвременния свят. Творбата се характеризира с дълбока лична интонация и модерна поетика, които приковават вниманието на читателя.

Сред други значими произведения на Калин Терзийски са „Измамни мечти“, „Небесен свят“, „Черно-бяла снимка“ и „Реквием за душата на България“.

Стил и теми

Терзийски пише със стил, който смесва поезия и проза, като често използва елементи на философия, психология и метафизика. Той е известен със своите провокативни и понякога мрачно-романтични теми. Неговите книги не се боят да разглеждат табу теми като психични разстройства, секс, смърт и светът на наркотиците.

Калин Терзийски е литературен автор, който не се страхува да изразява своето недоволство от обществото, като същевременно предлага на читателя уникален поглед към съвременния свят и личността.

Личен живот

Терзийски е и активен обществен фигура, който не се бои да изразява своето мнение по различни социални и политически въпроси. Освен писател, той се изявява и като технологичен и културен коментатор.