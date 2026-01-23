НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 23.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Слави Василев: Вярвам, че Радев ще бъде политически лидер, който може да извади България от тресавището

          23 януари 2026 | 12:27 11740
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Най-вероятно Доналд Тръмп направи поредната акция, не бива да забравяме неговите екзотични виждания, които понякога водят до добри резултати, а понякога заглъхват. Това каза политологът проф. Милена Стефанова в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

          - Реклама -

          Според нея не е възможно американският президент да е изпратил поканата до Румен Радев в лично качество.

          Политическият анализатор Слави Василев смята, че България е направила добре, че се е присъединила към Съвета за мир.

          „Така страната ни се нарежда като самостоятелна държава, способна на самостоятелна политика. Това не означава, че отиваме на Изток, имайки предвид кои други държави са се присъедини. Ние виждаме, че имаме интерес да бъдем в този Съвет, защото България традиционно е имала много силни позиции в Близкия изток, допълни той.

          Според Стефанова рисковете и ползите за нас са били добре преценени, но може би не е имало време те да бъдат представени пред обществеността. Тя е на мнение, че ще имаме повече ползи, отколкото щети с това решение.

          Василев изрази съгласие със Стефанова по този въпрос и допълни, че страната ни вече има пряка връзка с Тръмп точно заради тази инициатива. А това може да помогне за решаването на много външнополитически въпроси за България, смята той

          Слави Василев заяви, че ще стане член на партията на Румен Радев, когато тя се създаде.

          „Аз съм убеден в него, вярвам, че ще бъде политическият лидер, който може да извади България от тресавището, в което се намира”, коментира той.

          Василев каза още, че темата дали Радев ползва вече създадена политическа формация, за да отиде на избори, или ще намери друг вариант не е толкова важна. Според Стефанова обаче, този въпрос е от голямо значение. Василев продължи, че ключовата тема са посланията и хората, които ще бъдат част от този проект.

          Девет години слушаме Радев от уюта на президентството как говори популистки. Нито веднъж не е предприел конкретно действие и да покаже, че иска борбата с мафията да се случи”, подчерта още тя.

          Най-вероятно Доналд Тръмп направи поредната акция, не бива да забравяме неговите екзотични виждания, които понякога водят до добри резултати, а понякога заглъхват. Това каза политологът проф. Милена Стефанова в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

          - Реклама -

          Според нея не е възможно американският президент да е изпратил поканата до Румен Радев в лично качество.

          Политическият анализатор Слави Василев смята, че България е направила добре, че се е присъединила към Съвета за мир.

          „Така страната ни се нарежда като самостоятелна държава, способна на самостоятелна политика. Това не означава, че отиваме на Изток, имайки предвид кои други държави са се присъедини. Ние виждаме, че имаме интерес да бъдем в този Съвет, защото България традиционно е имала много силни позиции в Близкия изток, допълни той.

          Според Стефанова рисковете и ползите за нас са били добре преценени, но може би не е имало време те да бъдат представени пред обществеността. Тя е на мнение, че ще имаме повече ползи, отколкото щети с това решение.

          Василев изрази съгласие със Стефанова по този въпрос и допълни, че страната ни вече има пряка връзка с Тръмп точно заради тази инициатива. А това може да помогне за решаването на много външнополитически въпроси за България, смята той

          Слави Василев заяви, че ще стане член на партията на Румен Радев, когато тя се създаде.

          „Аз съм убеден в него, вярвам, че ще бъде политическият лидер, който може да извади България от тресавището, в което се намира”, коментира той.

          Василев каза още, че темата дали Радев ползва вече създадена политическа формация, за да отиде на избори, или ще намери друг вариант не е толкова важна. Според Стефанова обаче, този въпрос е от голямо значение. Василев продължи, че ключовата тема са посланията и хората, които ще бъдат част от този проект.

          Девет години слушаме Радев от уюта на президентството как говори популистки. Нито веднъж не е предприел конкретно действие и да покаже, че иска борбата с мафията да се случи”, подчерта още тя.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          БНБ пуска първа колекционерска монета в евро: 125 г. електрически трамвай

          Росица Николаева -
          Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение сребърна колекционерска монета на тема „125 години електрически трамвай в България“. Цената на монетата при пускане в обращение...
          Политика

          НОВИЯТ ПРЕЗИДЕНТ: Вижте цялото решение на Конституционния съд

          Никола Павлов -
          Конституционният съд на Република България обяви решението си за оставката на президента Румен Георгиев Радев, която беше подадена на 20 януари 2026 г. по...
          Политика

          ИЗВЪНРЕДНО: Конституционният съд взе решение за Радев!

          Никола Павлов -
          На свое заседание на 23.01.2026 г. Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №3/2026 г., докладвано от съдия Павлина Панова, с което реши, че пълномощията...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions