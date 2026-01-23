След преговорите в Москва: Русия, САЩ и Украйна ще проведат тристранна среща в Абу Даби

След над три часа преговори между руския президент Владимир Путин и тримата американски пратеници, Кремъл обяви, че представителите на Украйна, САЩ и Русия ще се срещнат в Обединените арабски емирства.

„Беше договорено първата среща на тристранна работна група по въпросите на сигурността да се проведе в Абу Даби“ – заяви пред репортери дипломатическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков, който добави, че разговорите между Путин и пратеника на САЩ Стив Уиткоф са били „полезни във всяко отношение“. - Реклама -

Преговорите бяха фокусирани върху плановете за прекратяване на войната в Украйна, като участие взеха Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, придружени от Джон Грюнбаум, назначен от президента Доналд Тръмп на пост в Съвета за мира, натоварен с прекратяване на международни конфликти.

Путин прие американските пратеници малко преди полунощ в Москва, след като президентът Тръмп обяви, че споразумението е близо. Уиткоф посочи, че преговорите са стигнали до последния си въпрос.

„Остава само един проблем, който е разрешим“ – заяви Уиткоф от Давос. Той не разкри подробности за нерешеното, но Зеленски по-късно уточни, че става въпрос за бъдещия статут на Източна Украйна.

Предложението на САЩ включва Донбас да стане демилитаризирана и свободна икономическа зона в замяна на гаранции за сигурността на Киев. Зеленски потвърди, че е постигнато споразумение с Тръмп относно бъдещи гаранции за сигурността на Украйна, в случай на сключване на споразумение.