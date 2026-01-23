Швейцарският съд постанови освобождаването на собственика на нощния клуб, в който избухна смъртоносен пожар навръх Нова година. Жак Морети напуска ареста, след като властите получиха потвърждение за внесената парична гаранция в размер на 200 000 швейцарски франка (приблизително 253 485 долара).

За да се ограничи рискът от укриване, съдът наложи строги мерки за неотклонение. Освен значителната финансова гаранция, Морети е задължен да се явява ежедневно в полицейския участък за подпис. Той беше задържан първоначално на 9 януари именно поради опасения на разследващите, че може да направи опит да избяга от правосъдието.

Разследването срещу Жак Морети и съпругата му Джесика продължава с пълна сила. Двамата са подведени под отговорност по подозрение за извършване на тежки престъпления, включително причиняване на смърт по непредпазливост. В свое изявление двамата съпрузи споделиха, че са „дълбоко опечалени от трагедията“, при която загинаха 40 души, и категорично заявиха, че „ще съдействат на прокуратурата“.

До този момент швейцарските прокурори са провели два дълги разпита със собствениците на заведението, които остават единствените заподозрени по случая. Разпитите са продължили над 10 часа, като фокусът е бил поставен върху въпроси, касаещи безопасността на обекта и извършваните ремонтни дейности в бар „Констеласион“. Разследващите органи съобщиха, че вече са извършени обиски, обезпечени са ключови доказателства и са иззети активи на фамилията.

Трагедията се разигра в нощта на Нова година, когато огънят опустоши популярния бар в курорта Кран Монтана. Инцидентът отне живота на 40 души на възраст между 14 и 39 години, като половината от жертвите са непълнолетни. При бедствието бяха ранени още 116 души. Междувременно стана ясно, че управителят на бара е познат на френската правосъдна система, като името му е свързвано с дела за сводничество отпреди 20 години.