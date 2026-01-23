„Спаси София“: Промените в Изборния кодекс се провалиха заради липса на кворум

Политическа партия „Спаси София“ публикува официална позиция след проваленото заседание в Народното събрание, на което трябваше да бъдат обсъдени изменения в Изборния кодекс.

Според формацията липсата на кворум е довела до това изборните правила да останат непроменени, въпреки че парламентът е имал важната задача да подготви условия за честни и прозрачни избори.

Какво означава провален кворум?

Кворумът представлява минималният брой народни представители, необходими, за да може парламентът да заседава и да взема решения. Когато този брой не бъде достигнат, заседанието не може да продължи и обсъжданите промени се отлагат или отпадат.

В случая това означава, че предложенията за промени в изборните правила няма да бъдат приети преди следващия вот.

Критика към действията на управляващите

От „Спаси София“ посочват, че вместо да се търси широко обществено съгласие по темата за изборните правила, управляващите са внесли спорни предложения и са допуснали процедурата да завърши без реално решение.

Формацията смята, че депутатите не са поели отговорност за начина, по който ще бъдат проведени изборите.

Хартиените бюлетини като риск за изборния процес

В позицията си партията обръща внимание на проблемите, свързани с гласуването с хартиени бюлетини. Според тях този метод увеличава риска от недействителни гласове и създава възможности за манипулации при преброяването.

От „Спаси София“ подчертават, че машинното гласуване значително ограничава човешката намеса и намалява броя на невалидните бюлетини.

Призив за гражданска активност

Формацията призовава за висока избирателна активност и по-широко участие на гражданите в наблюдението на изборния процес, за да се намали рискът от изборни нарушения и купуване на гласове.

Позицията е подписана от председателя на партията Борис Бонев и младежката организация „Младите спасяват“.