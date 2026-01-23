НА ЖИВО
          Спокойно време през уикенда, очаква ни затопляне до края на месеца

          23 януари 2026 | 09:58 180
          Ниски облаци и мъгли в равнините, слънчево по планинските върхове

          В петък времето ще бъде спокойно. В равнинните части на страната ще има ниска облачност, мъгли и намалена видимост, докато по планинските върхове ще бъде слънчево и температурите там ще се покачват.

          Мъгли се очакват в петък над северната и източната част на България Мъгли се очакват в петък над северната и източната част на България

          През уикенда ще продължи спокойното време, без особени промени. До края на месеца се очаква затопляне.

          В понеделник ще вали дъжд, предимно в Южна и Западна България. Следващият ден, в който ще паднат валежи, е четвъртък.

