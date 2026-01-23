Спокойно време през уикенда, очаква ни затопляне до края на месеца

Ниски облаци и мъгли в равнините, слънчево по планинските върхове

В петък времето ще бъде спокойно. В равнинните части на страната ще има ниска облачност, мъгли и намалена видимост, докато по планинските върхове ще бъде слънчево и температурите там ще се покачват.

През уикенда ще продължи спокойното време, без особени промени. До края на месеца се очаква затопляне.

В понеделник ще вали дъжд, предимно в Южна и Западна България. Следващият ден, в който ще паднат валежи, е четвъртък.