Руският президент Владимир Путин проведе ключова среща с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва. Разговорите, които стартираха късно тази вечер, са фокусирани върху обсъждането на планове за прекратяване на войната в Украйна, потвърдиха от Кремъл.

Делегацията на САЩ включваше и Джон Грюнбаум, наскоро назначен от президента Доналд Тръмп на висок съветнически пост в неговия Съвет за мира – структура, натоварена със задачата за прекратяване на международните конфликти.

Путин посрещна американските представители в Кремъл малко преди полунощ. Срещата се провежда на фона на оптимистично изявление от страна на президента Тръмп, който заяви, че споразумението е близо. От своя страна Стив Уиткоф отбеляза, че сложният преговорен процес вече е достигнал до последния си въпрос за решаване.

От руска страна в преговорите участват съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков и специалният пратеник на руския президент Кирил Дмитриев. Разпространените кадри от началото на срещата показват как Владимир Путин се ръкува с тримата американски дипломати и ги кани на масата за преговори. Очаква се след края на разговорите Юрий Ушаков да даде брифинг за журналисти относно резултатите.

Въпреки че Уиткоф не конкретизира кой е „нерешеният проблем“, наблюдателите и страните в конфликта многократно са подчертавали, че основният препъникамък остава въпросът за територията. Руският президент настоява Украйна да се откаже от 20% от източната Донецка област, които все още са под неин контрол. Володимир Зеленски категорично отказва да отстъпи земя, която украинската армия защитава с огромни жертви в продължение на години на изтощителна война.

Друго ключово изискване на Москва е отказът на Украйна от амбициите ѝ за членство в НАТО, както и забрана за присъствие на войски на Алианса на украинска територия след подписването на мирно споразумение.

Американските пратеници Уиткоф и Къшнър пристигнаха в Москва директно от Давос, Швейцария, където по-рано през седмицата проведоха разговори с украински представители. Там се състоя и среща между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. След нея украинският президент коментира, че условията за гаранциите за сигурност са финализирани, но териториалният въпрос остава отворен.

В ход, който Зеленски определи като положителен знак, стана ясно, че преговарящите екипи от Русия, Украйна и САЩ ще проведат тристранни срещи за първи път в Абу Даби през следващите два дни.