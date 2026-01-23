НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 23.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Среднощни преговори в Кремъл: Путин прие пратениците на Тръмп за мир в Украйна

          23 януари 2026 | 00:28 90
          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Руският президент Владимир Путин проведе ключова среща с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва. Разговорите, които стартираха късно тази вечер, са фокусирани върху обсъждането на планове за прекратяване на войната в Украйна, потвърдиха от Кремъл.

          - Реклама -

          Делегацията на САЩ включваше и Джон Грюнбаум, наскоро назначен от президента Доналд Тръмп на висок съветнически пост в неговия Съвет за мира – структура, натоварена със задачата за прекратяване на международните конфликти.

          Путин посрещна американските представители в Кремъл малко преди полунощ. Срещата се провежда на фона на оптимистично изявление от страна на президента Тръмп, който заяви, че споразумението е близо. От своя страна Стив Уиткоф отбеляза, че сложният преговорен процес вече е достигнал до последния си въпрос за решаване.

          От руска страна в преговорите участват съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков и специалният пратеник на руския президент Кирил Дмитриев. Разпространените кадри от началото на срещата показват как Владимир Путин се ръкува с тримата американски дипломати и ги кани на масата за преговори. Очаква се след края на разговорите Юрий Ушаков да даде брифинг за журналисти относно резултатите.

          Въпреки че Уиткоф не конкретизира кой е „нерешеният проблем“, наблюдателите и страните в конфликта многократно са подчертавали, че основният препъникамък остава въпросът за територията. Руският президент настоява Украйна да се откаже от 20% от източната Донецка област, които все още са под неин контрол. Володимир Зеленски категорично отказва да отстъпи земя, която украинската армия защитава с огромни жертви в продължение на години на изтощителна война.

          Друго ключово изискване на Москва е отказът на Украйна от амбициите ѝ за членство в НАТО, както и забрана за присъствие на войски на Алианса на украинска територия след подписването на мирно споразумение.

          Американските пратеници Уиткоф и Къшнър пристигнаха в Москва директно от Давос, Швейцария, където по-рано през седмицата проведоха разговори с украински представители. Там се състоя и среща между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. След нея украинският президент коментира, че условията за гаранциите за сигурност са финализирани, но териториалният въпрос остава отворен.

          В ход, който Зеленски определи като положителен знак, стана ясно, че преговарящите екипи от Русия, Украйна и САЩ ще проведат тристранни срещи за първи път в Абу Даби през следващите два дни.

          Руският президент Владимир Путин проведе ключова среща с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва. Разговорите, които стартираха късно тази вечер, са фокусирани върху обсъждането на планове за прекратяване на войната в Украйна, потвърдиха от Кремъл.

          - Реклама -

          Делегацията на САЩ включваше и Джон Грюнбаум, наскоро назначен от президента Доналд Тръмп на висок съветнически пост в неговия Съвет за мира – структура, натоварена със задачата за прекратяване на международните конфликти.

          Путин посрещна американските представители в Кремъл малко преди полунощ. Срещата се провежда на фона на оптимистично изявление от страна на президента Тръмп, който заяви, че споразумението е близо. От своя страна Стив Уиткоф отбеляза, че сложният преговорен процес вече е достигнал до последния си въпрос за решаване.

          От руска страна в преговорите участват съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков и специалният пратеник на руския президент Кирил Дмитриев. Разпространените кадри от началото на срещата показват как Владимир Путин се ръкува с тримата американски дипломати и ги кани на масата за преговори. Очаква се след края на разговорите Юрий Ушаков да даде брифинг за журналисти относно резултатите.

          Въпреки че Уиткоф не конкретизира кой е „нерешеният проблем“, наблюдателите и страните в конфликта многократно са подчертавали, че основният препъникамък остава въпросът за територията. Руският президент настоява Украйна да се откаже от 20% от източната Донецка област, които все още са под неин контрол. Володимир Зеленски категорично отказва да отстъпи земя, която украинската армия защитава с огромни жертви в продължение на години на изтощителна война.

          Друго ключово изискване на Москва е отказът на Украйна от амбициите ѝ за членство в НАТО, както и забрана за присъствие на войски на Алианса на украинска територия след подписването на мирно споразумение.

          Американските пратеници Уиткоф и Къшнър пристигнаха в Москва директно от Давос, Швейцария, където по-рано през седмицата проведоха разговори с украински представители. Там се състоя и среща между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. След нея украинският президент коментира, че условията за гаранциите за сигурност са финализирани, но териториалният въпрос остава отворен.

          В ход, който Зеленски определи като положителен знак, стана ясно, че преговарящите екипи от Русия, Украйна и САЩ ще проведат тристранни срещи за първи път в Абу Даби през следващите два дни.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          САЩ: Добре дошла на борда, България! Страната ни влезе в Съвета за мир на Тръмп

          Владимир Висоцки -
          Посолството на САЩ в София отправи официален поздрав към България по повод присъединяването на страната към международния Съвет за мир. Дипломатическата мисия изрази своята...
          Политика

          Макрон: Единна Европа принуди Тръмп да отстъпи в спора за Гренландия

          Екип Евроком -
          Френският президент Еманюел Макрон определи промяната в позицията на Доналд Тръмп относно Гренландия като успех за европейската дипломация. Според държавния глава, единната реакция на...
          Политика

          Зеленски се озъби след срещата с Тръмп: Европа няма воля за отговор!

          Никола Павлов -
          Украинският президент Володимир Зеленски изрази разочарование от липсата на „политическа воля“ в Европейския съюз по отношение на действията срещу руския президент Владимир Путин. Той...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions