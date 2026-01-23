НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 23.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортДруги

          Станка Златева: Аз мисля, че ЦСКА получаваше повече помощ от съдиите

          "Ескалира ситуацията, но какво прави майката на тепиха? Да, на съдийката не й издържаха нервите, досега има само бити съдии" - допълни президентът на федерацията по борба за скандалите на турнира в Сливен

          23 януари 2026 | 09:54 800
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Президентът на федерацията по борба – Станка Златева, коментира пред БГНЕС настоящето Държавното първенство в Сливен, което беше белязано от голям скандал в предходните дни. Ръководителката отрече спекулациите, че ЦСКА е бил ощетяван от съдиите и отново подчертава варианта за инсценировка. 

          - Реклама -

          „Нормално е да ескалират понякога нещата, защото има много емоции – състезателят е под стрес, треньорите се вълнуват и се случват такива неща. Това не е за пръв път, няма да е и за последен. 

          Излъчваме всички мачове и може да видите, че никой не е прецакван от съдиите. Мисля, че даже имаше за ЦСКА повече помощ. Ескалира ситуацията, но какво прави майката на тепиха? Да, на съдийката не й издържаха нервите, досега има само бити съдии. 

          Има органи, които ще разследват. Съдийката е отстранена, а състезателят е дисквалифициран. Дотук мисля, че нещата са окей. 

          Към всички са пуснати рапорти. Ще има хора, които ще се сезират за ситуацията. 

          Два дни всичко вървеше по план. Господин Ганчев даже беше тук. Вече не знам какво да мисля, просто така го казвам“, отговори Златева на въпрос, свързан с предположенията й, че това може да е инсценирано.

          „Нямам идея дали състезателите на ЦСКА ще дойдат. Стоян Добрев имаше възможност за подбор и да пусне покани. Има рейтингов турнир и след това започва подготовката за Европейското. Всички ще бъдат поканени, да заповядат“, добави президентът на федерацията във връзка с предстоящото Европейско.

          Президентът на федерацията по борба – Станка Златева, коментира пред БГНЕС настоящето Държавното първенство в Сливен, което беше белязано от голям скандал в предходните дни. Ръководителката отрече спекулациите, че ЦСКА е бил ощетяван от съдиите и отново подчертава варианта за инсценировка. 

          - Реклама -

          „Нормално е да ескалират понякога нещата, защото има много емоции – състезателят е под стрес, треньорите се вълнуват и се случват такива неща. Това не е за пръв път, няма да е и за последен. 

          Излъчваме всички мачове и може да видите, че никой не е прецакван от съдиите. Мисля, че даже имаше за ЦСКА повече помощ. Ескалира ситуацията, но какво прави майката на тепиха? Да, на съдийката не й издържаха нервите, досега има само бити съдии. 

          Има органи, които ще разследват. Съдийката е отстранена, а състезателят е дисквалифициран. Дотук мисля, че нещата са окей. 

          Към всички са пуснати рапорти. Ще има хора, които ще се сезират за ситуацията. 

          Два дни всичко вървеше по план. Господин Ганчев даже беше тук. Вече не знам какво да мисля, просто така го казвам“, отговори Златева на въпрос, свързан с предположенията й, че това може да е инсценирано.

          „Нямам идея дали състезателите на ЦСКА ще дойдат. Стоян Добрев имаше възможност за подбор и да пусне покани. Има рейтингов турнир и след това започва подготовката за Европейското. Всички ще бъдат поканени, да заповядат“, добави президентът на федерацията във връзка с предстоящото Европейско.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Венци Стефанов: Очаквам ЦСКА да бъде много сериозен през следващия сезон

          Николай Минчев -
          Президентът на Славия – Венцеслав Стефанов, коментира инвестициите на Валтер Папазки, който преди няколко седмици беше официално обявен за собственик на ЦСКА. Стефанов изчисли,...
          Баскетбол

          Александър Везенков носи на гърба си Олимпиакос

          Станимир Бакалов -
          Александър Везенков изведе Олимпиакос до победа със 74:68 (25:13, 18:23, 20:10, 17:16) срещу Анадолу Ефес в мач от 24-ия кръг на баскетболната Евролига .  Българският...
          Спорт

          Благотворителен турнир в подкрепа на Любо Пенев ще се проведе в Пловдив

          Станимир Бакалов -
          Пловдив се готви да се превърне в арена на спортна солидарност и човечност! На 7 и 8 февруари 2026 г. градът под тепетата ще...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions