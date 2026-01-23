НА ЖИВО
          Тежка катастрофа край Владая: Челен удар между леки автомобила рани двама

          23 януари 2026 | 10:18
          Двама ранени при инцидент, довел до затваряне на пътя

          Двама пострадха при тежък пътен инцидент близо до софийското село Владая в нощта срещу петък. За инцидента сигнализираха очевидци в Facebook групата „Катастрофи в София“.

          Причината за катастрофата е челен удар между два леки автомобила. Според информация на МВР, двама са ранени при произшествието. Водачът на единия автомобил, идващ от Перник в посока София, е изгубил контрол и се е ударил челно в насрещно идващия автомобил.

          Материалните щети по превозните средства са големи. Катастрофата е довела до затваряне на пътя и отбиване на движението.

          Двама ранени при инцидент, довел до затваряне на пътя

