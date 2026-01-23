Управляващите си приписаха заслугите за отварянето на новата гранична връзка с Гърция в Родопите, но реалната причина за раздвижването на институциите се оказва съвсем различна.

Активистът и юрист Тодор Батков-син разкри, че не политическата воля, а страхът от мащабна финансова корекция и разследване от Европейската прокуратура са довели до прерязването на лентата.

Според юриста, който поведе активна гражданска кампания за каузата, политиците не са имали никакъв реален принос за „Беломорската мечта на Родопите“. Нещо повече – голяма част от тях дори не са знаели къде се намира проходът, преди да се появят за официалната церемония. Батков сподели, че е бил принуден да предприеме крайни действия, включително символично рязане на ограда и преход с кон до първото гръцко село, за да привлече общественото внимание към проблема.

Ролята на Европейската прокуратура

Решаващият момент в сагата настъпва след сигнал, подаден от Батков и Европейския център за транспортни политики до Европейската прокуратура. В сигнала подробно е описано финансирането от българска и гръцка страна за изграждане на пътната връзка и граничния пункт. Основният аргумент на жалбоподателите е бил подозрение за злоупотреба с европейски средства.

„Средствата са отпуснати целево с цел изграждане на пътна връзка и подобряване на социалните и икономически връзки между хората. Пътят беше изграден, но не пуснат в експлоатация, което означава, че целта на финансирането не е изпълнена. Това навежда на мисълта за кражба от европейския бюджет“, обясни Батков.

След извършена проверка, европейските магистрати са дали ултиматум на гръцката страна: ако пътната отсечка от село Димари до границата не бъде отворена до края на януари, ще бъде наложена финансова корекция в размер на около 76 милиона евро. Именно тази заплаха е активизирала процесите, а не действията на министрите в оставка Гроздан Караджов и Георги Георгиев.

Сервилно поведение на границата

Юристът изрази възмущение от поведението на българските държавници по време на срещата с гръцките им колеги. По думите му, българските представители са демонстрирали „изключително сервилно и робско“ поведение. Гръцката делегация не е проявила интерес към изградените съоръжения, като гръцкият транспортен министър дори е отказал поканата на Гроздан Караджов да разгледа сградите на пункта.

„Гърците са свикнали, че могат да си развяват байрака, както искат. Просто те виждат в лицето на българските управляващи вече години наред хора с робско мислене“, коментира остро Батков.

Нови инфраструктурни цели в Родопите

Въпреки постигнатия успех, работата по свързаността в региона продължава. Тодор Батков-син очерта следващите критични проекти, за които ще настоява пред изпълнителната власт, независимо дали става дума за редовен или служебен кабинет:

Изграждане на пътна връзка от село Горна Арда до село Бук (Паранести);

Нови връзки в община Девин (през Кожари или Кестен);

Връзка от Буйново към Гърция (община Борино);

Възстановяване на древния проход Пещера – Батак – Доспат – село Чавдар към гръцката граница.

Юристът е категоричен, че е готов да работи с всяка политическа сила, която гарантира необходимото внимание и финансиране за област Смолян, тъй като регионът страда от тежко обезлюдяване и липса на адекватна инфраструктура.