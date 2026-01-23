НА ЖИВО
          Тодор Батков-син пред Евроком: Заплаха от глоба за 76 млн. евро „отвори“ прохода към Гърция (видео)

          23 януари 2026 | 15:18
          Тодор Батков-син пред Евроком: Заплаха от глоба за 76 млн. евро „отвори“ прохода към Гърция (видео)
          Тодор Батков-син: Заплаха от глоба за 76 млн. евро и намесата на Европрокуратурата отвориха прохода към Гърция (видео)
          Управляващите си приписаха заслугите за отварянето на новата гранична връзка с Гърция в Родопите, но реалната причина за раздвижването на институциите се оказва съвсем различна.
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Управляващите си приписаха заслугите за отварянето на новата гранична връзка с Гърция в Родопите, но реалната причина за раздвижването на институциите се оказва съвсем различна.

          Активистът и юрист Тодор Батков-син разкри, че не политическата воля, а страхът от мащабна финансова корекция и разследване от Европейската прокуратура са довели до прерязването на лентата.

          Исторически момент: ГКПП „Рудозем – Ксанти“ отваря след 30 години чакане Исторически момент: ГКПП „Рудозем – Ксанти“ отваря след 30 години чакане

          Според юриста, който поведе активна гражданска кампания за каузата, политиците не са имали никакъв реален принос за „Беломорската мечта на Родопите“. Нещо повече – голяма част от тях дори не са знаели къде се намира проходът, преди да се появят за официалната церемония. Батков сподели, че е бил принуден да предприеме крайни действия, включително символично рязане на ограда и преход с кон до първото гръцко село, за да привлече общественото внимание към проблема.

          Ролята на Европейската прокуратура

          Решаващият момент в сагата настъпва след сигнал, подаден от Батков и Европейския център за транспортни политики до Европейската прокуратура. В сигнала подробно е описано финансирането от българска и гръцка страна за изграждане на пътната връзка и граничния пункт. Основният аргумент на жалбоподателите е бил подозрение за злоупотреба с европейски средства.

          „Средствата са отпуснати целево с цел изграждане на пътна връзка и подобряване на социалните и икономически връзки между хората. Пътят беше изграден, но не пуснат в експлоатация, което означава, че целта на финансирането не е изпълнена. Това навежда на мисълта за кражба от европейския бюджет“, обясни Батков.

          След извършена проверка, европейските магистрати са дали ултиматум на гръцката страна: ако пътната отсечка от село Димари до границата не бъде отворена до края на януари, ще бъде наложена финансова корекция в размер на около 76 милиона евро. Именно тази заплаха е активизирала процесите, а не действията на министрите в оставка Гроздан Караджов и Георги Георгиев.

          Сервилно поведение на границата

          Юристът изрази възмущение от поведението на българските държавници по време на срещата с гръцките им колеги. По думите му, българските представители са демонстрирали „изключително сервилно и робско“ поведение. Гръцката делегация не е проявила интерес към изградените съоръжения, като гръцкият транспортен министър дори е отказал поканата на Гроздан Караджов да разгледа сградите на пункта.

          Кабинетът отчете успех с пътя Рудозем-Ксанти и предлага нов пенсионен модел Кабинетът отчете успех с пътя Рудозем-Ксанти и предлага нов пенсионен модел

          „Гърците са свикнали, че могат да си развяват байрака, както искат. Просто те виждат в лицето на българските управляващи вече години наред хора с робско мислене“, коментира остро Батков.

          Нови инфраструктурни цели в Родопите

          Въпреки постигнатия успех, работата по свързаността в региона продължава. Тодор Батков-син очерта следващите критични проекти, за които ще настоява пред изпълнителната власт, независимо дали става дума за редовен или служебен кабинет:

          • Изграждане на пътна връзка от село Горна Арда до село Бук (Паранести);
          • Нови връзки в община Девин (през Кожари или Кестен);
          • Връзка от Буйново към Гърция (община Борино);
          • Възстановяване на древния проход Пещера – Батак – Доспат – село Чавдар към гръцката граница.

          Юристът е категоричен, че е готов да работи с всяка политическа сила, която гарантира необходимото внимание и финансиране за област Смолян, тъй като регионът страда от тежко обезлюдяване и липса на адекватна инфраструктура.

          Управляващите си приписаха заслугите за отварянето на новата гранична връзка с Гърция в Родопите, но реалната причина за раздвижването на институциите се оказва съвсем различна.

          Активистът и юрист Тодор Батков-син разкри, че не политическата воля, а страхът от мащабна финансова корекция и разследване от Европейската прокуратура са довели до прерязването на лентата.

          Исторически момент: ГКПП „Рудозем – Ксанти“ отваря след 30 години чакане Исторически момент: ГКПП „Рудозем – Ксанти“ отваря след 30 години чакане

          Според юриста, който поведе активна гражданска кампания за каузата, политиците не са имали никакъв реален принос за „Беломорската мечта на Родопите“. Нещо повече – голяма част от тях дори не са знаели къде се намира проходът, преди да се появят за официалната церемония. Батков сподели, че е бил принуден да предприеме крайни действия, включително символично рязане на ограда и преход с кон до първото гръцко село, за да привлече общественото внимание към проблема.

          Ролята на Европейската прокуратура

          Решаващият момент в сагата настъпва след сигнал, подаден от Батков и Европейския център за транспортни политики до Европейската прокуратура. В сигнала подробно е описано финансирането от българска и гръцка страна за изграждане на пътната връзка и граничния пункт. Основният аргумент на жалбоподателите е бил подозрение за злоупотреба с европейски средства.

          „Средствата са отпуснати целево с цел изграждане на пътна връзка и подобряване на социалните и икономически връзки между хората. Пътят беше изграден, но не пуснат в експлоатация, което означава, че целта на финансирането не е изпълнена. Това навежда на мисълта за кражба от европейския бюджет“, обясни Батков.

          След извършена проверка, европейските магистрати са дали ултиматум на гръцката страна: ако пътната отсечка от село Димари до границата не бъде отворена до края на януари, ще бъде наложена финансова корекция в размер на около 76 милиона евро. Именно тази заплаха е активизирала процесите, а не действията на министрите в оставка Гроздан Караджов и Георги Георгиев.

          Сервилно поведение на границата

          Юристът изрази възмущение от поведението на българските държавници по време на срещата с гръцките им колеги. По думите му, българските представители са демонстрирали „изключително сервилно и робско“ поведение. Гръцката делегация не е проявила интерес към изградените съоръжения, като гръцкият транспортен министър дори е отказал поканата на Гроздан Караджов да разгледа сградите на пункта.

          Кабинетът отчете успех с пътя Рудозем-Ксанти и предлага нов пенсионен модел Кабинетът отчете успех с пътя Рудозем-Ксанти и предлага нов пенсионен модел

          „Гърците са свикнали, че могат да си развяват байрака, както искат. Просто те виждат в лицето на българските управляващи вече години наред хора с робско мислене“, коментира остро Батков.

          Нови инфраструктурни цели в Родопите

          Въпреки постигнатия успех, работата по свързаността в региона продължава. Тодор Батков-син очерта следващите критични проекти, за които ще настоява пред изпълнителната власт, независимо дали става дума за редовен или служебен кабинет:

          • Изграждане на пътна връзка от село Горна Арда до село Бук (Паранести);
          • Нови връзки в община Девин (през Кожари или Кестен);
          • Връзка от Буйново към Гърция (община Борино);
          • Възстановяване на древния проход Пещера – Батак – Доспат – село Чавдар към гръцката граница.

          Юристът е категоричен, че е готов да работи с всяка политическа сила, която гарантира необходимото внимание и финансиране за област Смолян, тъй като регионът страда от тежко обезлюдяване и липса на адекватна инфраструктура.

