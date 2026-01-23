Тошко Йорданов: ПП-ДБ се врътнаха грозно!

„Ако гражданите имат усещането, че изборите не са честни, това обезсмисля самите избори. Направихме всичко възможно, а грозно беше в залата на Народното събрание, че ПП-ДБ се врътнаха по техен начин“. Това заяви председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов пред журналисти в Народното събрание.

Йорданов посочи, че с процедурни хватки е бил провален кворумът, което е довело до неразглеждането на промените в Изборния кодекс.