      петък, 23.01.26
          Тошко Йорданов: ПП-ДБ се врътнаха грозно!

          23 януари 2026 | 10:23 1130
          Снимка: БГНЕС
          „Ако гражданите имат усещането, че изборите не са честни, това обезсмисля самите избори. Направихме всичко възможно, а грозно беше в залата на Народното събрание, че ПП-ДБ се врътнаха по техен начин“. Това заяви председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов пред журналисти в Народното събрание.

          Йорданов посочи, че с процедурни хватки е бил провален кворумът, което е довело до неразглеждането на промените в Изборния кодекс.

          „На следващите избори ще видите всичко онова, което наблюдавахме на последните избори – надписване на бюлетини, унищожаване на бюлетини, съмнения за фалшификации. Ние от ИТН направихме всичко възможно да има честни избори“, допълни още Тошко Йорданов.

