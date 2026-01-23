Тръмп отново предупреди: Украйна може да загуби още територии!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна може да загуби още територии, ако не се постигне споразумение за уреждане на конфликта с Русия.
Тръмп също така разкри, че Русия и САЩ са се договорили да проведат първата среща на тристранната работна група по въпросите за сигурността, която ще включва представители на двете страни и на Украйна. Срещата ще се проведе в Абу Даби в петък. В делегацията от Русия ще влязат представители на Министерството на отбраната, начело с началника на Главното разузнавателно управление на Генералния щаб Игор Костюков.
В същото време помощникът на президента на Русия Юрий Ушаков отбеляза, че американската страна е признала, че без решение на териториалния въпрос по формулата, договорена в Анкъдидж, не може да се разчита на дългосрочно уреждане на конфликта.
Също така в Абу Даби ще се срещнат и ръководителите на двустранната група по икономическите въпроси: Кирил Дмитриев, ръководител на РФПИ, и специалният пратеник на САЩ Стивън Уиткоф, които ще обсъдят въпроси относно замразени активи.
Предстоят и нови срещи, след като Тръмп в Давос се срещна с украинския президент Владимир Зеленски, като разговорът между двамата е продължил по-малко от час, но е определен като конструктивен, като темата за мирния процес продължава да бъде на дневен ред.
