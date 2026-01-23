НА ЖИВО
          Тръмп отново предупреди: Украйна може да загуби още територии!

          23 януари 2026 | 10:10 670
          САЩ и Украйна
          САЩ и Украйна
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна може да загуби още територии, ако не се постигне споразумение за уреждане на конфликта с Русия.

          „Киев е заплашен от нови териториални загуби, ако не заключим споразумение“, подчерта Тръмп в изказването си.

          Тръмп също така разкри, че Русия и САЩ са се договорили да проведат първата среща на тристранната работна група по въпросите за сигурността, която ще включва представители на двете страни и на Украйна. Срещата ще се проведе в Абу Даби в петък. В делегацията от Русия ще влязат представители на Министерството на отбраната, начело с началника на Главното разузнавателно управление на Генералния щаб Игор Костюков.

          Зеленски се озъби след срещата с Тръмп: Европа няма воля за отговор!

          В същото време помощникът на президента на Русия Юрий Ушаков отбеляза, че американската страна е признала, че без решение на териториалния въпрос по формулата, договорена в Анкъдидж, не може да се разчита на дългосрочно уреждане на конфликта.

          Също така в Абу Даби ще се срещнат и ръководителите на двустранната група по икономическите въпроси: Кирил Дмитриев, ръководител на РФПИ, и специалният пратеник на САЩ Стивън Уиткоф, които ще обсъдят въпроси относно замразени активи.

          Предстоят и нови срещи, след като Тръмп в Давос се срещна с украинския президент Владимир Зеленски, като разговорът между двамата е продължил по-малко от час, но е определен като конструктивен, като темата за мирния процес продължава да бъде на дневен ред.

          Среднощни преговори в Кремъл: Путин прие пратениците на Тръмп за мир в Украйна

