Тръмп оттегли поканата на Канада за Съвета за мир след изказване на Марк Карни

Карни осъди икономическата интеграция като оръжие и митата като лост

Президентът на САЩ Доналд Тръмп оттегли поканата си към Канада да се присъедини към Съвета за мир, инициатива, целяща разрешаване на глобалните конфликти.

„Моля, нека това писмо служи като уведомление, че Съветът оттегля поканата си към вас относно присъединяването на Канада към това, което ще бъде най-престижният лидерски съвет, сформиран някога“ – написа Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social, насочена към канадския премиер Марк Карни.

Решението на Тръмп следва речта на Карни на Световния икономически форум в Давос, където той открито осъди мощните държави, които използват икономическата интеграция като оръжие, а митата като лост.

Миналата седмица офисът на Карни съобщи, че е бил поканен да участва в Съвета за мир и планирал да приеме, но оттеглянето на поканата от страна на Тръмп стана часове след официалното учредяване на съвета.