НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 23.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Тръмп поднови предупрежденията към Техеран за протестиращите и ядрената програма

          23 януари 2026 | 07:34 90
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му разполага с „армада“, насочена към Иран, но изрази надежда, че няма да се наложи да я използва. Той поднови своите предупреждения към Техеран да не убива протестиращи и да не възобновява ядрената си програма.

          „Имаме много кораби, които се движат към Иран, за всеки случай. Предпочитам да не се случва нищо, но ги наблюдаваме много внимателно“, каза Тръмп пред репортери на борда на Air Force One, след разговори със световните лидери в Давос.

          - Реклама -

          Reuters съобщи, че според анонимни американски представители, самолетоносачът USS Abraham Lincoln и няколко военни бойни кораба, въоръжени с ракети, ще пристигнат в Близкия изток през следващите дни. В допълнение, се обсъждат и допълнителни системи за противовъздушна отбрана за региона, които могат да бъдат от съществено значение за защита от евентуален ирански удар по американски бази.

          ЕС предлага нови забрани за износ на технологии за дронове и ракети към Иран ЕС предлага нови забрани за износ на технологии за дронове и ракети към Иран

          Разполагането на тези войски ще увеличи възможностите на САЩ не само за по-добра защита на американските сили в региона, но и за предприемане на допълнителни военни действия след ударите по ирански ядрени обекти през юни.

          Самолетоносачът обикновено транспортира хиляди войници и десетки изтребители, като е придружен от военноморски разрушители. Няма официално потвърждение от Пентагона за подробности относно разполагането.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му разполага с „армада“, насочена към Иран, но изрази надежда, че няма да се наложи да я използва. Той поднови своите предупреждения към Техеран да не убива протестиращи и да не възобновява ядрената си програма.

          „Имаме много кораби, които се движат към Иран, за всеки случай. Предпочитам да не се случва нищо, но ги наблюдаваме много внимателно“, каза Тръмп пред репортери на борда на Air Force One, след разговори със световните лидери в Давос.

          - Реклама -

          Reuters съобщи, че според анонимни американски представители, самолетоносачът USS Abraham Lincoln и няколко военни бойни кораба, въоръжени с ракети, ще пристигнат в Близкия изток през следващите дни. В допълнение, се обсъждат и допълнителни системи за противовъздушна отбрана за региона, които могат да бъдат от съществено значение за защита от евентуален ирански удар по американски бази.

          ЕС предлага нови забрани за износ на технологии за дронове и ракети към Иран ЕС предлага нови забрани за износ на технологии за дронове и ракети към Иран

          Разполагането на тези войски ще увеличи възможностите на САЩ не само за по-добра защита на американските сили в региона, но и за предприемане на допълнителни военни действия след ударите по ирански ядрени обекти през юни.

          Самолетоносачът обикновено транспортира хиляди войници и десетки изтребители, като е придружен от военноморски разрушители. Няма официално потвърждение от Пентагона за подробности относно разполагането.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          След преговорите в Москва: Русия, САЩ и Украйна ще проведат тристранна среща в Абу Даби

          Дамяна Караджова -
          Тристранна работна група ще се събере в Абу Даби за обсъждане на сигурността
          Наука и Технологии

          Китайският AI сектор отчете бурен растеж през 2025 г. с над 6000 активни компании

          Екип Евроком -
          Секторът на изкуствения интелект в Китай бележи забележителна експанзия през изминалата година, като броят на компаниите, опериращи в тази сфера, надхвърли 6000 през 2025...
          Политика

          Мерц: Единството на Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

          Екип Евроком -
          Германският канцлер Фридрих Мерц изрази увереност, че твърдата позиция и сплотеността на европейските лидери са изиграли ключова роля за промяната в плановете на американския...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions