Тръмп поднови предупрежденията към Техеран за протестиращите и ядрената програма

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му разполага с „армада“, насочена към Иран, но изрази надежда, че няма да се наложи да я използва. Той поднови своите предупреждения към Техеран да не убива протестиращи и да не възобновява ядрената си програма.
Reuters съобщи, че според анонимни американски представители, самолетоносачът USS Abraham Lincoln и няколко военни бойни кораба, въоръжени с ракети, ще пристигнат в Близкия изток през следващите дни. В допълнение, се обсъждат и допълнителни системи за противовъздушна отбрана за региона, които могат да бъдат от съществено значение за защита от евентуален ирански удар по американски бази.
Разполагането на тези войски ще увеличи възможностите на САЩ не само за по-добра защита на американските сили в региона, но и за предприемане на допълнителни военни действия след ударите по ирански ядрени обекти през юни.
Самолетоносачът обикновено транспортира хиляди войници и десетки изтребители, като е придружен от военноморски разрушители. Няма официално потвърждение от Пентагона за подробности относно разполагането.
