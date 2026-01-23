Учредява се новата партия „Златия“. Това обяви в студиото на предаването „Делници“ нейният председател Николай Попов.

Попов обясни, че идеята идва от желанието му да промени нещата в страната, които не харесва. Разказа, че има и личен мотив, свързан със загубата на негов роднина, на когото се оказало, че здравната система не е могла да помогне.

Председателят на новата формация обяви, тя ще защитава интересите на малкия и среден бизнес в страната.