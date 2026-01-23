НА ЖИВО
      петък, 23.01.26
          
          
          
          Учредява се новата партия „Златия“

          23 януари 2026 | 18:42 2372
          Учредява се новата партия „Златия“. Това обяви в студиото на предаването „Делници“ нейният председател Николай Попов.
          Учредява се новата партия „Златия“. Това обяви в студиото на предаването „Делници“ нейният председател Николай Попов.

          Попов обясни, че идеята идва от желанието му да промени нещата в страната, които не харесва. Разказа, че има и личен мотив, свързан със загубата на негов роднина, на когото се оказало, че здравната система не е могла да помогне.

          Председателят на новата формация обяви, тя ще защитава интересите на малкия и среден бизнес в страната.

          „Общо взето идеята ми за политиката е там да влизат хора, които са се доказали в своята професионална дейност и са уважавани в обществото“, каза още гостът.

          
          
          
          

