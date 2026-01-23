НА ЖИВО
          В ЦИК изтеглиха номерата на партиите за частичните избори на 22 февруари за кметове

          23 януари 2026 | 14:10
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Сподели
          В ЦИК изтеглиха номерата на 11 партии и 3 коалиции, които ще участват на частичните избори, насрочени за 22 февруари 2026 г. На тях ще се избират 8 кметове на кметства.

          Осемте кмета, които ще се избират на 22 февруари, са:

          – на пазарджишкото село Мало Конаре;

          – на кметство Габрене, община Петрич, в област Благоевград;
          – на кметство Дружинци, община Кирково, област Кърджали;

          – на кметство Вълчанка, община Кирково, област Кърджали;

          – на кметство Венелин, община Долни чифлик, област Варна;

          – на кметство Ярлово, община Самоков, Софийска област;

          – на кметство Блажиево, община Бобошево, област Кюстендил;

          – на кметство Бараково, община Кочериново, област Кюстендил.

          Ето и номерата подред:

          „Номер 1“ се падна на Национално движение за права и свободи НДПС.

          „Номер 2“ – на Съюз на свободните демократи.

          Под „Номер 3“ ще са кандидатите за кметове от ГЕРБ.

          „Номер 4“ се падна на Български съюз за директна демокрация.

          „Номер 5“ отиде при Земеделски народен съюз.

          „Номер 6“ е късмет на партия „Свобода“.

          Под „Номер 7“ ще са кандидатите на „Величие“.

          „Номер 8“ е за коалиция „Синя България“.

          Под „Номер 9“ ще са кандидатите на „Има такъв народ“.

          „Номер 10“ е числото на „Възраждане“.

          Под „Номер 11“ ще са кандидатите на СДС.

          „Номер 12“ е за коалиция „БСП-Обединена левица“.

          „Номер 13“ е за партия „Движение за права и свободи“.

          Под „Номер 14“ ще са кандидат-кметовете на „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“.

          Последвайте Евроком в Google News

