      петък, 23.01.26
          Начало

          Венецуела отваря пътя за частния сектор в добива на петрол

          23 януари 2026 | 08:30 160
          Венецуела руски нефт
          Венецуела руски нефт
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Законът ще позволи завръщането на американските петролни компании в страната

          Парламентът на Венецуела одобри на първо четене нов закон, който пълноценно отваря добива на петрол за частния сектор. До този момент този сектор беше запазен само за държавни или смесени предприятия, в които държавата притежава мажоритарен дял.

          Тръмп показа карта на САЩ с Гренландия, Канада и Венецуела Тръмп показа карта на САЩ с Гренландия, Канада и Венецуела

          Новият закон гласи, че частни компании, регистрирани в Боливарска република Венецуела, ще имат правото да експлоатират находища чрез проучване и добив на петрол, след подписване на договори. Това на практика проправя пътя за завръщането на американските петролни компании, което беше сред исканията на президента Доналд Тръмп.

          През последните две десетилетия частни фирми можеха да работят само в съвместни предприятия с държавната петролна компания PDVSA, която настояваше да контролира контролния пакет акции.

