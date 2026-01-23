Венецуела отваря пътя за частния сектор в добива на петрол

Законът ще позволи завръщането на американските петролни компании в страната

- Реклама -

Парламентът на Венецуела одобри на първо четене нов закон, който пълноценно отваря добива на петрол за частния сектор. До този момент този сектор беше запазен само за държавни или смесени предприятия, в които държавата притежава мажоритарен дял.

Новият закон гласи, че частни компании, регистрирани в Боливарска република Венецуела, ще имат правото да експлоатират находища чрез проучване и добив на петрол, след подписване на договори. Това на практика проправя пътя за завръщането на американските петролни компании, което беше сред исканията на президента Доналд Тръмп.

През последните две десетилетия частни фирми можеха да работят само в съвместни предприятия с държавната петролна компания PDVSA, която настояваше да контролира контролния пакет акции.