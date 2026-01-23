Вижте документа, който пренарежда международните отношения (ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ХАРТАТА НА СЪВЕТА ЗА МИР)

Харта на Съвета за мир

- Реклама -

Преамбюл

Декларирайки, че трайният мир изисква прагматична преценка, решения, основани на здравия разум, и смелост да се отстъпи от подходи и институции, които твърде често са се проваляли;

Признавайки, че устойчивият мир се утвърджа, когато хората са овластени да поемат собственост и отговорност за своето бъдеще;

Потвърждавайки, че само продължително, ориентирано към резултати партньорство, основано на споделени тежести и ангажименти, може да осигури мир на места, където той твърде дълго е оставал недостижим;

Изразявайки съжаление, че твърде много подходи към изграждането на мир насърчават постоянна зависимост и институционализират кризата, вместо да водят хората отвъд нея;

Подчертавайки необходимостта от по-гъвкав и по-ефективен международен орган за изграждане на мир; и

Решавайки да сформират коалиция от желаещи държави, ангажирани с практическо сътрудничество и ефективни действия,

Ръководени от разума и почитайки справедливостта, страните с настоящото приемат Хартата на Съвета за мир.

ГЛАВА I – ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ

Член 1: Мисия

Съветът за мир е международна организация, която има за цел да насърчава стабилността, да възстановява надеждното и законосъобразно управление и да осигурява траен мир в райони, засегнати или застрашени от конфликт. Съветът за мир осъществява такива функции по изграждане на мир в съответствие с международното право и както може да бъде одобрено съгласно настоящата Харта, включително разработването и разпространението на добри практики, приложими от всички държави и общности, стремящи се към мир.

ГЛАВА II – ЧЛЕНСТВО

Член 2.1: Държави членки

Членството в Съвета за мир е ограничено до държави, поканени да участват от Председателя, и започва с уведомление, че държавата е дала съгласие да бъде обвързана с настоящата Харта, в съответствие с Глава XI.

Член 2.2: Задължения на държавите членки

(a) Всяка държава членка се представлява в Съвета за мир от своя държавен или правителствен ръководител.

(b) Всяка държава членка подкрепя и съдейства за операциите на Съвета за мир в съответствие със своите вътрешноправни правомощия. Нищо в настоящата Харта не следва да се тълкува като предоставящо на Съвета за мир юрисдикция в рамките на територията на държавите членки или като задължаващо държавите членки да участват в конкретна мисия за изграждане на мир без тяхното съгласие.

(c) Всяка държава членка изпълнява мандат от не повече от три години от влизането в сила на настоящата Харта, с възможност за подновяване от Председателя. Тригодишният срок за членство не се прилага за държави членки, които в рамките на първата година от влизането в сила на Хартата внесат парични средства в размер над 1 милиард щатски долара в Съвета за мир.

Член 2.3: Прекратяване на членството

Членството се прекратява при настъпването на най-ранното от следните обстоятелства:

(i) изтичане на тригодишния срок, съгласно член 2.2(в) и подновяване от Председателя;

(ii) оттегляне, в съответствие с член 2.4;

(iii) решение за отстраняване от Председателя, подлежащо на вето от мнозинство от две трети от държавите членки; или

(iv) разпускане на Съвета за мир съгласно Глава X.

Държава членка, чието членство е прекратено, престава да бъде и страна по Хартата, но може отново да бъде поканена да стане държава членка в съответствие с член 2.1.

Член 2.4: Оттегляне

Всяка държава членка може да се оттегли от Съвета за мир с незабавно действие чрез писмено уведомление до Председателя.

ГЛАВА III – УПРАВЛЕНИЕ

Член 3.1: Съветът за мир

(a) Съветът за мир се състои от своите държави членки.

(b) Съветът за мир гласува по всички предложения в своя дневен ред, включително по отношение на годишните бюджети, създаването на подчинени структури, назначаването на висши ръководни длъжностни лица и основни политически решения, като одобряването на международни споразумения и предприемането на нови инициативи за изграждане на мир.

(c) Съветът за мир свиква заседания с право на глас най-малко веднъж годишно, както и допълнителни заседания в моменти и на места, които Председателят счете за подходящи. Дневният ред се определя от Изпълнителния съвет, подлежи на уведомяване и коментари от държавите членки и се одобрява от Председателя.

(d) Всяка държава членка разполага с един глас в Съвета за мир.

(e) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите и гласуващи държави членки, при условие на одобрение от Председателя, който може да упражни и решаващ глас в качеството си на Председател при равенство на гласовете.

(f) Съветът за мир провежда и редовни заседания без право на глас със своя Изпълнителен съвет, на които държавите членки могат да представят препоръки и насоки относно дейността на Изпълнителния съвет, а Изпълнителният съвет докладва за своите операции и решения. Тези заседания се свикват най-малко веднъж на тримесечие, като времето и мястото се определят от Главния изпълнителен директор на Изпълнителния съвет.

(g) Държавите членки могат да бъдат представлявани от заместник-висш служител на всички заседания, с одобрение от Председателя.

(h) Председателят може да отправя покани към съответни регионални организации за икономическа интеграция да участват в работата на Съвета за мир при условия, които счете за подходящи.

Член 3.2: Председател

(a) Доналд Дж. Тръмп изпълнява длъжността първоначален Председател на Съвета за мир и отделно – първоначален представител на Съединените американски щати, при спазване на разпоредбите на Глава III.

(b) Председателят има изключителни правомощия да създава, изменя или разпуска подчинени структури, когато това е необходимо или целесъобразно за изпълнение на мисията на Съвета за мир.

Член 3.3: Наследяване и замяна

Председателят по всяко време определя наследник за длъжността. Замяната на Председателя може да се извърши само след доброволна оставка или поради неспособност, установена с единодушно гласуване на Изпълнителния съвет, като в този момент определеният наследник незабавно поема длъжността и всички свързани с нея задължения и правомощия.

Член 3.4: Подкомитети

Председателят може да създава подкомитети, когато това е необходимо или целесъобразно, и определя мандата, структурата и правилата за управление на всеки такъв подкомитет.

ГЛАВА IV – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 4.1: Състав и представителство

(a) Изпълнителният съвет се избира от Председателя и се състои от личности с глобален авторитет.

(b) Членовете на Изпълнителния съвет изпълняват двугодишен мандат, подлежащ на отстраняване от Председателя и подновяване по негова преценка.

(c) Изпълнителният съвет се ръководи от Главен изпълнителен директор, номиниран от Председателя и утвърден с мнозинство от Изпълнителния съвет.

(d) Главният изпълнителен директор свиква Изпълнителния съвет на всеки две седмици през първите три месеца след създаването му и ежемесечно след това, както и допълнителни заседания, когато счете за необходимо.

(e) Решенията на Изпълнителния съвет се вземат с мнозинство от присъстващите и гласуващи членове, включително Главния изпълнителен директор, и влизат в сила незабавно, като подлежат на вето от Председателя по всяко време след това.

(f) Изпълнителният съвет определя свои собствени процедурни правила.

Член 4.2: Мандат на Изпълнителния съвет

Изпълнителният съвет:

(a) упражнява правомощия, необходими и целесъобразни за изпълнение на мисията на Съвета за мир, в съответствие с настоящата Харта;

(b) докладва на Съвета за мир за своята дейност и решения на тримесечна основа, в съответствие с член 3.1(f), както и в други случаи, определени от Председателя.

ГЛАВА V – ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 5.1: Разходи

Финансирането на разходите на Съвета за мир се осигурява чрез доброволни вноски от държавите членки, други държави, организации или други източници.

Член 5.2: Сметки

Съветът за мир може да разреши откриването на сметки, необходими за изпълнение на мисията му. Изпълнителният съвет утвърджава въвеждането на контролни и надзорни механизми по отношение на бюджетите, финансовите сметки и разходите, когато това е необходимо или целесъобразно за гарантиране на тяхната цялост.

ГЛАВА VI – ПРАВЕН СТАТУТ

Член 6

(a) Съветът за мир и неговите подчинени структури притежават международна правосубектност. Те имат такава правоспособност, каквато е необходима за изпълнение на мисията им (включително, но не само, правото да сключват договори, да придобиват и отчуждават движимо и недвижимо имущество, да образуват съдебни производства, да откриват банкови сметки, да получават и разходват частни и публични средства и да наемат персонал).

(b) Съветът за мир осигурява предоставянето на такива привилегии и имунитети, които са необходими за упражняване на функциите на Съвета за мир, неговите подчинени структури и персонал, като те се установяват чрез споразумения с държавите, в които Съветът за мир и подчинените му структури действат, или чрез други мерки, предприети от тези държави в съответствие с вътрешното им законодателство. Съветът може да делегира правомощия за водене и сключване на такива споразумения или договорености на определени длъжностни лица в рамките на Съвета за мир и/или неговите подчинени структури.

ГЛАВА VII – ТЪЛКУВАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Член 7

Вътрешните спорове между членовете, структурите и персонала на Съвета за мир по въпроси, свързани с дейността му, се решават чрез добросъвестно сътрудничество в съответствие с организационните правомощия, установени с Хартата, като за тези цели Председателят е крайният орган по смисъла, тълкуването и прилагането на настоящата Харта.

ГЛАВА VIII – ИЗМЕНЕНИЯ НА ХАРТАТА

Член 8

Изменения на Хартата могат да бъдат предложени от Изпълнителния съвет или от най-малко една трета от държавите членки на Съвета за мир, действащи съвместно. Предложените изменения се разпространяват до всички държави членки най-малко тридесет (30) дни преди гласуването. Те се приемат с одобрението на две трети от Съвета за мир и потвърждение от Председателя. Измененията на глави II, III, IV, V, VIII и X изискват единодушно одобрение на Съвета за мир и потвърждение от Председателя. След изпълнение на съответните изисквания измененията влизат в сила на датата, посочена в решението за изменение, или незабавно, ако не е посочена дата.

ГЛАВА IX – РЕЗОЛЮЦИИ ИЛИ ДРУГИ УКАЗАНИЯ

Член 9

Председателят, действайки от името на Съвета за мир, е упълномощен да приема резолюции или други указания, съобразени с настоящата Харта, за изпълнение на мисията на Съвета за мир.

ГЛАВА X – СРОК, РАЗПУСКАНЕ И ПРЕХОД

Член 10.1: Срок

Съветът за мир продължава да съществува до разпускането му в съответствие с настоящата глава, като с това настоящата Харта също се прекратява.

Член 10.2: Условия за разпускане

Съветът за мир се разпуска, когато Председателят счете това за необходимо или целесъобразно, или в края на всяка нечетна календарна година, освен ако не бъде подновен от Председателя не по-късно от 21 ноември на съответната нечетна календарна година. Изпълнителният съвет определя правилата и процедурите за уреждане на всички активи, пасиви и задължения при разпускането.

ГЛАВА XI – ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Член 11.1: Влизане в сила и временно прилагане

(a) Настоящата Харта влиза в сила след изразяване на съгласие да бъде обвързана от три държави.

(b) Държавите, които трябва да ратифицират, приемат или одобрят настоящата Харта чрез вътрешни процедури, се съгласяват временно да прилагат разпоредбите ѝ, освен ако при подписването не уведомят Председателя, че не са в състояние да го направят. Такива държави, които не прилагат временно Хартата, могат да участват като членове без право на глас в работата на Съвета за мир до ратификация, приемане или одобрение, в съответствие с вътрешното им законодателство и с одобрение от Председателя.

Член 11.2: Депозитар

Оригиналният текст на настоящата Харта, както и всички нейни изменения, се депозират в Съединените американски щати, които с настоящото се определят за депозитар на Хартата. Депозитарят незабавно предоставя заверено копие от оригиналния текст на Хартата, както и от всички изменения или допълнителни протоколи, на всички подписали я страни.

ГЛАВА XII – РЕЗЕРВИ

Член 12

По настоящата Харта не се допускат резерви.

ГЛАВА XIII – ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 13.1: Официален език

Официалният език на Съвета за мир е английският.

Член 13.2: Седалище

Съветът за мир и неговите подчинени структури могат, в съответствие с Хартата, да създават седалище и полеви офиси. Съветът за мир договаря споразумение за седалище и споразумения за полеви офиси с приемащата държава или държави, когато това е необходимо.

Член 13.3: Печат

Съветът за мир има официален печат, който се одобрява от Председателя.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ НА КОЕТО долуподписаните, надлежно упълномощени, подписаха настоящата Харта.

Източник: Dariknews.bg