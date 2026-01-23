Внимание! Последна мода при децата – бодат се и събират кръв в шишенца. Хвалят се в ТикТок

За опасна мода при децата, свързана със здравето им, алармира журналистката Младена Германова- Шуманова. Оказва се, че последният хит е да се самонараняват и да събират кръв в прозрачни шишенца. За да получат публичност, хлапетата показват процедурата в социалните мрежи и търсят известност.

За нещастие лошият пример се е превърнал в пандемия, а все повече деца се „заразяват“ от нея. Ето какво разкрива тя:

В последните дни в TikTok се разпространява изключително обезпокоителен „тренд“ – младежи и тийнейджъри умишлено се самонараняват, събират собствената си кръв в шишенца и я поставят в прозрачни бижута, които носят като украшения.

От къде дойде тази мода за самонараняване, превърнато в изкуство?

Паралелно с това все по-често чуваме деца и тийнейджъри да използват изрази като „самоубий се“ или „ще се самоубия“ като за поздрав. Време е за всеобща реакция от възрастните срещу този дълбоко тревожен знак за обезценяване на живота и болката. Къде загубихме елементарната човешка етика?

Къде са журналистите, които да направят материали по тези скандални теми и да потърсят експертни мнения?

Къде е Светият Синод, когато езикът на самоунищожението се нормализира сред децата?

Къде са институциите, които трябва да са по-активни в предлагането на смислени алтернативи на младежите през свободното им време? За какво отиват средствата за младежки дейности по общините?

Къде са професионалните и родителските организации?

И решението не е в това да забраняваме социалните мрежи, а в отговорната обществена дискусия, във вдигането на шум по проблемните теми и критика на неправилното поведение, съответно показване на правилното поведение.

Призовавам за публична реакция, експертни коментари. До къде стигна модата при тийнейджърите?