      петък, 23.01.26
          Внимание! Последна мода при децата – бодат се и събират кръв в шишенца. Хвалят се в ТикТок

          23 януари 2026 | 11:52
          За опасна мода при децата, свързана със здравето им, алармира журналистката Младена Германова- Шуманова. Оказва се, че последният хит е да се самонараняват и да събират кръв в прозрачни шишенца. За да получат публичност, хлапетата показват процедурата в социалните мрежи и търсят известност.

          За нещастие лошият пример се е превърнал в пандемия, а все повече деца се „заразяват“ от нея. Ето какво разкрива тя:

          В последните дни в TikTok се разпространява изключително обезпокоителен „тренд“ – младежи и тийнейджъри умишлено се самонараняват, събират собствената си кръв в шишенца и я поставят в прозрачни бижута, които носят като украшения.

          От къде дойде тази мода за самонараняване, превърнато в изкуство?

          Паралелно с това все по-често чуваме деца и тийнейджъри да използват изрази като „самоубий се“ или „ще се самоубия“ като за поздрав. Време е за всеобща реакция от възрастните срещу този дълбоко тревожен знак за обезценяване на живота и болката. Къде загубихме елементарната човешка етика?

          Къде са журналистите, които да направят материали по тези скандални теми и да потърсят експертни мнения?

          Къде е Светият Синод, когато езикът на самоунищожението се нормализира сред децата?

          Къде са институциите, които трябва да са по-активни в предлагането на смислени алтернативи на младежите през свободното им време? За какво отиват средствата за младежки дейности по общините?

          Къде са професионалните и родителските организации?

          И решението не е в това да забраняваме социалните мрежи, а в отговорната обществена дискусия, във вдигането на шум по проблемните теми и критика на неправилното поведение, съответно показване на правилното поведение.

          Призовавам за публична реакция, експертни коментари. До къде стигна модата при тийнейджърите?

