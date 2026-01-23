НА ЖИВО
          Политика

          Защо Илияна Йотова няма да полага клетва като президент?

          23 януари 2026 | 14:50
          Илияна Йотова вече е официално президент на България, без да е необходимо да полага клетва, съобщи проф. Емилия Друмева, бивш конституционен съдия и бивш правен секретар на президента Румен Радев. Според нея, ключовото понятие, свързано с президентската институция, е непрекъсваемостта на функциите и мандата на длъжността президент. „Нито миг без държавен глава“, подчерта проф. Друмева.

          Няма нужда от клетва

          „Полагане на клетва би нарушило непрекъсваемостта и би нарушило Конституцията. Конституцията не предвижда участие на Народното събрание за полагане на клетва в тази хипотеза. Всичко става по силата на самата Конституция“, заяви тя.

          Това означава, че след като Конституционният съд потвърди, че Румен Радев вече не е президент, Илияна Йотова автоматично поема функциите на държавен глава.

          Период без вицепрезидент

          До края на мандата на Илияна Йотова България ще бъде без вицепрезидент, тъй като тя самата поема ролята на президент, без да се избира нов вицепрезидент. Проф. Друмева уточни, че консултациите за съставяне на служебно правителство може да започнат още следващата седмица, като следващите стъпки в политическата ситуация ще зависят от решенията на новия президент.

          Първата жена-президент на България: Коя е Илияна Йотова? Първата жена-президент на България: Коя е Илияна Йотова?

          Позицията по международни въпроси

          По отношение на Съвета за мир и подписания от премиера в оставка Росен Желязков документ за включване на България в инициативата на Доналд Тръмп, проф. Друмева заяви, че Конституционният съд трябва да се произнесе преди ратификацията на документа в парламента. Според нея, подписването на такъв международен договор изисква ратификация, което е ясно предвидено в Конституцията на България.

          Ще бъде ли част от проекта на Румен Радев?

          На въпрос дали проф. Друмева ще бъде част от проекта на Румен Радев като част от екипа на новото служебно правителство, тя отговори, че „едва ли“ ще бъде включена в него.

          НОВИЯТ ПРЕЗИДЕНТ: Ето цялото решение на Конституционния съд НОВИЯТ ПРЕЗИДЕНТ: Ето цялото решение на Конституционния съд

          Тодор Батков-син: Заплаха от глоба за 76 млн. евро и намесата на Европрокуратурата отвориха прохода към Гърция (видео)

          Екип Евроком -
          Управляващите си приписаха заслугите за отварянето на новата гранична връзка с Гърция в Родопите, но реалната причина за раздвижването на институциите се оказва съвсем...
          Политика

          Първи джентълмен на България: Кой е съпругът на Илияна Йотова?

          Никола Павлов -
          На 23 януари 2026 г. Илияна Йотова официално пое длъжността президент на Република България, ставайки първата жена в историяята на страната, която заема тази...
          Политика

          Първата жена-президент на България: Коя е Илияна Йотова?

          Никола Павлов -
          Илияна Йотова е българска журналистка и политик, която поема ролята на вицепрезидент на Република България от 2017 г., а по-рано е била член на...
