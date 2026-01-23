Защо Илияна Йотова няма да полага клетва като президент?

Илияна Йотова вече е официално президент на България, без да е необходимо да полага клетва, съобщи проф. Емилия Друмева, бивш конституционен съдия и бивш правен секретар на президента Румен Радев. Според нея, ключовото понятие, свързано с президентската институция, е непрекъсваемостта на функциите и мандата на длъжността президент. „Нито миг без държавен глава“, подчерта проф. Друмева.

- Реклама -

Няма нужда от клетва

„Полагане на клетва би нарушило непрекъсваемостта и би нарушило Конституцията. Конституцията не предвижда участие на Народното събрание за полагане на клетва в тази хипотеза. Всичко става по силата на самата Конституция“, заяви тя.

Това означава, че след като Конституционният съд потвърди, че Румен Радев вече не е президент, Илияна Йотова автоматично поема функциите на държавен глава.

Период без вицепрезидент

До края на мандата на Илияна Йотова България ще бъде без вицепрезидент, тъй като тя самата поема ролята на президент, без да се избира нов вицепрезидент. Проф. Друмева уточни, че консултациите за съставяне на служебно правителство може да започнат още следващата седмица, като следващите стъпки в политическата ситуация ще зависят от решенията на новия президент.

Позицията по международни въпроси

По отношение на Съвета за мир и подписания от премиера в оставка Росен Желязков документ за включване на България в инициативата на Доналд Тръмп, проф. Друмева заяви, че Конституционният съд трябва да се произнесе преди ратификацията на документа в парламента. Според нея, подписването на такъв международен договор изисква ратификация, което е ясно предвидено в Конституцията на България.

Ще бъде ли част от проекта на Румен Радев?

На въпрос дали проф. Друмева ще бъде част от проекта на Румен Радев като част от екипа на новото служебно правителство, тя отговори, че „едва ли“ ще бъде включена в него.