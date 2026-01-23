Жена с 24 присъди осъдена два пъти за кражби в рамките на три дни

Осъдена на 3 години и 10 месеца затвор за две кражби от магазини в София

- Реклама -

За три дни жена бе осъдена два пъти на затвор по обвинение на Софийска районна прокуратура за кражби, извършени в условията на опасен рецидив.

Първото деяние е извършено на 9 юни 2025 г., когато обвиняемата в магазин в София отнела дамска чанта с кожено портмоне и пари в размер на 440 лева, които били оставени без надзор.

На 5 август 2025 г. в същия тип магазин в София, обвиняемата откраднала от възрастна жена портмоне, съдържащо 540,88 лева. Пострадалата била оставила портмонето си в пазарска чанта и докато избирала продукти, обвиняемата отнела портфейла.

Двете кражби са извършени в условията на опасен рецидив. Жената е осъждана 24 пъти в България и няколко пъти в чужбина.

Разследванията включват разпитани свидетели и направени експертизи, които сочат обвиняемата като извършител на деянията.

Жената е признала вината си и по двете обвинения пред състави на Софийски районен съд. За първото деяние ѝ е наложена присъда от 1 година и 10 месеца затвор, която е окончателна. За второто – 2 години затвор, като тази присъда подлежи на обжалване пред Софийски градски съд. Двете наказания ще бъдат изтърпени ефективно при първоначален „строг режим“.