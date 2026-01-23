НА ЖИВО
          - Реклама -
          Журналист: Призът нелепост на деня отива при Тошко Йорданов, саботират го партньорите му

          23 януари 2026 | 13:17
          Призът нелепост на деня отива при Тошко Йорданов и ИТН (за цялостно творчество). Изборният кодекс все така не може да тръгне в зала, защото няма кворум. А няма кворум, защото липсват 9 депутати от БСП, 5 от ГЕРБ, един от ДПС-НеНе (поименно – Пеевски). Тоест – саботират те собствените ти партньори в управлението. И сега, внимание: кой е виновен? Опозицията! Четем декларация срещу ПП-ДБ, но на въпрос как си обяснявате поведението на партньорите си, се изхлузваме като… знаете какво.

          (Започвам да си мисля, че на някой са му обещали комисионна за тези скенери.)

          Това написа във Фейсбук парламентарният журналист Пламена Игнатова от „Клуб Z“ по повод обясненията, които Йорданов направи, след като втори ден няма кворум и съответно не може да се проведе заседание на което да се гледат промените в ИК. Според Йорданов ПП-ДБ са виновни.

