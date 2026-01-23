НА ЖИВО
      петък, 23.01.26
          Златото приближи 5000 щ. долара за тройунция, среброто утрои стойността си

          23 януари 2026 | 14:41 510
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Златото се доближава уверено до 5000 щ. долара за тройунция под натиска на следните фактори: масовите покупки на централните банки, геополитическите рискове, подновените заплахи за независимостта на Федералния резерв, растящото недоверие в хартиените валути и държавните дългови книжа, а в последните дни – и по-сериозното поевтиняване на долара.

          Жълтият метал се изкачи до рекордните малко над 4967 долара на 23 януари, а среброто достигна нова върхова оценка на косъм от 100 долара за тройунция. Ако поредният щурм запази темпото, а доларът продължи низходящата си корекция, златото може да отчете седмичен ръст от близо 8 процента.

          „Златото преминава през устойчива преоценка, тъй като се появяват пукнатини в реда, основан на правилата след Втората световна война“, посочва Юксуан Танг – ръководител на звеното за макростратегия в Азия в „Джей Пи Морган прайвит банк“.

          И допълва, че инвеститорите все повече разглеждат скъпоценния метал като надеждна защита срещу тези трудни за количествено определяне рискове от промяна на режима.

          Златото продължава главоломния си възход и спечели още 15% от началото на 2026-а.

          Среброто е утроило пазарната си оценка през последната година. Белият метал има подкрепата и на вълната от покупки на дребно, които накараха банките и рафинериите да се борят да отговорят на безпрецедентното търсене.

