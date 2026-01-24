1 евро на месец за градски транспорт: Инициатива на община Бургас подкрепя ученици и студенти

От 1 март учениците и студентите в Бургас ще могат да се възползват от нова инициатива на общината, която предлага месечна карта за градския транспорт на цена от едва 1 евро. Целта на мярката е да се насърчи използването на обществени превози и да се подкрепят младите хора, както и да се стимулира зелена мобилност в града.

„Градският транспорт е неразделна част от живота ми. Колкото може по-активно и достъпно да става, толкова по-добре“, споделя Таисия, студентка, която е сред близо 8 хиляди млади хора, избрали Бургас за своето образование. За месечната карта тя плаща 6,39 евро, а билетите за единично пътуване струват 80 евроцента.

Магдалена, майка на две ученички, приветства новата мярка като значително облекчение, което ще намали разходите й за транспорт, като същевременно ще има възпитателен ефект върху децата й.

Предвижда се общинският превозвач да получава компенсация от 24 лева за всяка издадена карта. „Ние трябва да дадем възможност на младите хора да пътуват и да развиват своето интелектуално ниво. Бъдещето на България е не в евтиния труд, а в интелекта“, заяви кметът на Бургас Димитър Николов.

Предложението ще бъде разгледано от местния парламент в края на този месец, като се очаква да бъде официално одобрено и въведено в сила.