      събота, 24.01.26
          НачалоСпортТенис

          51 непредизвикани грешки не спряха Яник Синер в Мелбърн

          В спор за място на 1/4-финалите действащият шампион ще играе със сънародника си Лучано Дардери, който елиминира Карен Хачанов

          24 януари 2026 | 12:25 160
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Яник Синер продължава успешно защитата на титлата си от Откритото първенство на Австралия по тенис. Шампионът от последните две издания се класира за осминафиналите на надпреварата, въпреки че загуби първи сет от началото на турнира – той се наложи над 85-ия в световната ранглиста Елиът Спицири с 4-6, 6-3, 6-4, 6-4, за над три часа и 40 минути игра.

          24-годишният американец даде здрава битка на втория в схемата на турнира. Спицири навакса на два пъти пробив изоставане, за да спечели откриващия сет. Синер се бореше с жегата и крампите с течение на мача, но в крайна сметка осъществи пълен обрат – при това той го стори, след като губеше с пробив във всяка една от следващите три части.

          Италианецът е осминафиналист, въпреки че направи цели 51 непредизвикани грешки, при 56 уинъра. Той отрази 10 от 16-те възможности за пробив пред Спицири. В спор за място на 1/4-финалите действащият шампион ще играе със сънародника си Лучано Дардери, който елиминира Карен Хачанов в четири сета.

          Петият поставен италианец Лоренцо Музети също продължава напред след тежка петсетова драма с Томаш Махач. „Екзекуторът“ на Григор Димитров Махач, който във втори кръг спря бившия финалист Стефанос Циципас, отстъпи със 7-5, 4-6, 2-6, 7-5, 2-6. На осминафиналите вече е и Бен Шелтън. Осмият в схемата сложи край на участието на шампиона от Мастърса в Шанхай Валентин Вашеро след чиста победа. 

